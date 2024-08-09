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CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, mahalle muhtarlarını ziyaret etti.

Ziyaretlerde mahalle muhtarlarının istek ve sıkıntılarını dinleyen Gündoğdu, mahallelerdeki tamamlanan ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Gündoğdu, muhtarların kamunun en küçük ama en önemli yapı taşı olduğunu belirtti.

Muhtarların şehir ve köylerde hem birlik ve dayanışmanın sağlanması, hem de belediye ve diğer kamu kuruluşlarına ait hizmetlerin görülmesi açısından önemli görevler üstlendiğini ifade eden Gündoğdu, tüm muhtarlara görevinde başarılar diledi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde iki köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Karahamza köyü ile Arizbaba köyüne 11 Ağustos Pazar bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Karahamza köyünde 09.00-13.00, Arizbaba köyünde ise 09.30-12.30 saatlerinde uygulanacak.