CHP Kongresi Davasında Mahkeme Kararı

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları talebiyle kongre ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin davada, taraflara ve feri müdahil CHP İl Başkanı Özgür Çelik'in avukatına tedbir kararının kaldırılması, değiştirilmesi hususunda beyanda bulunmak üzere 2 haftalık süre verilmesine karar verildi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacı Özlem Erkan, davalı CHP Genel Başkanlığının avukatı ile feri müdahil Özgür Çelik'in avukatı katıldı.

Davacı Erkan'ın avukatı İlkay Orhan, tedbir kararıyla ilgili taleplerini tekrar ettiklerini ve davanın kabulüne karar verilmesini istedi.

CHP Genel Başkanlığı avukatı Merve Yaren Hancerkıran, ana dosyaya ilişkin Yargıtay'ın incelemesinin sürdüğünü, bunun sonucunun beklenmesini istediklerini, birleştirme ve yetkisizlik itirazlarını geri aldıklarını, mahkeme takdir ederse tedbir kararının kaldırılabileceğini, bu takdirde genel merkezin İstanbul İl Yönetimine atama yapacağını söyledi.

Feri müdahil Özgür Çelik'in avukatı Çağdaş Karaküçük, il kongresine dair ceza davasının sürdüğünü, o davada müvekkilinin beraat etmesi ihtimalinde bu davada iddia edilen fiilin de gerçekleşmediği tartışmasının doğacağını ifade etti.

Genel merkezin atama yapıp yapmaması konusunda mahkemenin dahli bulunmadığını aktaran Karaküçük, "Kaldı ki Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi kararı ile bugün arasında mevcut durum açısından fark da bulunmamaktadır. Bu karardan önce de genel merkezin atama yetkisi vardır ancak buna rağmen mahkeme tedbir kararını kaldırmamıştır. Dava neticelenmeden verilen tedbir kararı esası etkileyecek nitelikte olup kaldırılmasını talep ederiz." dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, taraflara ve feri müdahile, daha önce verilen tedbir kararının kaldırılması, değiştirilmesi hususunda beyanda bulunmak üzere 2 haftalık süre verilmesine karar verdi.

Mahkeme, Ankara BAM 36. Hukuk Dairesinin kararının Yargıtay'dan dönüşünün beklenilmesine ve kongreye ilişkin İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ceza davası dosyasının akıbetinin sorulmasına da hükmetti.

Duruşma 16 Ekim saat 11.00'e ertelendi.

?Ne olmuştu?

Davacı Özlem Erkan, mahkemeye sunduğu şikayet dilekçesinde, 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Başkanlığı İl Kongresi'nin yetkisizlik ve usulsüzlük nedeniyle hükümsüz kaldığını, delegelerin irade fesadı halleri ve suç kapsamlı eylemlerinin olduğunu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmalara ve basına yansıyan ses kayıtlarına göre kongrede oy kullanacak delegelerin para, telefon-tablet hediyeleri, iş vaadi ve çeşitli maddi menfaatler karşılığında yönlendirildiğinin tespit edildiğini belirtmişti.

Erkan, dilekçesinde, "Kongrede kullanılan oy sayısının 600 delege sınırını aştığının tespit edildiğini, dava konusu edilen İstanbul İl Kongresi'nin mutlak butlan ile sakat olduğunun savcılık soruşturmaları ile kanıtlanmış olduğundan bahisle 8 Ekim 2023 İstanbul İl Kongresi'nde alınan tüm kararların tedbiren hükümlerinin durdurulmasına, bu kongrede seçilen İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, önceki kongrede seçilen İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulunun tedbiren göreve iadesine veya mahkemece uygun görülecek geçici kurulun atanmasına, İstanbul İl Kongresi delegelerinin görevden uzaklaştırılmasına, CHP Merkez Yönetim Kurulunca başlatılan 39. Olağan Kurultay sürecinin tedbiren durdurulmasına karar verilmesini talep ederim." ifadelerine yer vermişti.

Bunun üzerine dosyaya bakan İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023'te yapılan CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11 Ekim 2023 tarihli kararında yer alan İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri ile İl Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyelerinin tedbiren bu görevlerden uzaklaştırılmalarına karar vermişti.

Mahkeme; Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurulun tedbiren Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine hükmetmişti.

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11 Ekim 2023 tarihli kararında yer alan üst kurul-kurultay delegelerinin tedbiren bu görevden uzaklaştırılmaları da mahkeme tarafından karara bağlanmıştı.

Mahkeme, CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından 14 Temmuz 2025'te alınan karar uyarınca başlatılan 39. Olağan Kurultay süreci kongre takviminde yer alan seçim çalışmalarından yalnızca İstanbul İl Örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına da karar vermişti.

-? ?İtiraz reddedilmişti

Karara davalının avukatları itiraz etmiş, mahkeme söz konusu itirazın duruşmalı olarak değerlendirilmesini kararlaştırmıştı. Duruşmada mahkeme, itirazı reddetmişti.

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesindeki davayla birleştirme talepli davaname hazırlanmıştı.

Davanamede CHP Genel Başkanlığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı, Aydın Karaaslan, Fahrettin Çırak, İnan Güney, Melda Tanişman Tutan, Niyazi Güneri, Özgür Çelik, Rıza Akpolat, Tülay Yavuz, Uğur Gökdemir ve Veli Gümüş, "davalı" olarak yer alıyor.

Davanamede, şunlar kaydedildi:

"Davalı Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığının, bir örneği davaname talebi içerisine alınan Cumhuriyet Başsavcılığımızın 29 Ağustos tarihli soruşturma numaralı dosyasından anlaşılacağı üzere, yarışan bir adayın (Özgür Çelik) seçimi kazanması adına, yapılan seçimde delegelere maddi menfaat temin etmek ve delegelerin oylarını bir aday lehine almak adına yakınlarını işe sokmayı vadetmek suretiyle hile karıştırdıkları anlaşılmakla, 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi'nin ve bu kongrede alınan kararların iptaline karar verilmesi, kamu adına talep ve dava olunur."