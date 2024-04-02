YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
CHP Körfez İlçesinde Seçim Sonuçlarına İtiraz Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Körfez İlçesinde Seçim Sonuçlarına İtiraz Ediyor

Geniş Video İzle

CHP Körfez ilçesinde seçimi 1395 oy farkla kaybetti. CHP Körfez Belediye Başkan Adayı Tayfun Balıkçı, sandıkların sayılmasını istediklerini ancak itirazlarının reddedildiğini söyledi.

02.04.2024 14:44  Güncelleme: 15:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: GÜLARA SUBAŞI

CHP, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde seçimi 1395 oy farkla kaybetti. Sonuçlara itiraz eden CHP Körfez Belediye Başkan Adayı Tayfun Balıkçı, "Sandıklar açılmaya başladığında biz öndeydik. Seçim gecesi, sayım esnasında birçok okulda elektrikler kesildi. Sandıkların sayılmasını istiyoruz ama onlar sandıkları saydırmak istemiyorlar" dedi. Bağımsız bir adayın 2002 olan oyunun kesintiden sonra 367'ye düştüğünü iddia eden Balıkçı, İl Seçim Kurulu'na itirazlarını yapacaklarını söyledi.

31 Mart yerel seçimlerinde Kocaeli'nin Körfez ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti, 34 bin 209, CHP ise 32 bin 804 oy aldı.  CHP, 1395 oy farkla belediyeyi kaybetti.

CHP Körfez İlçe Başkanlığı, ilçedeki tüm sandıklara itiraz ederek oyların yeniden sayılmasını talep etti. İtirazları değerlendiren İlçe Seçim Kurulu, CHP'nin yeniden sayım talebini reddetti. CHP, sonuçlarla ilgili İl Seçim Kurulu'na itiraz başvurusu yapacak. CHP Körfez Belediye Başkan Adayı Tayfun Balıkçı, süreci ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Balıkçı, seçim gececi oyların sayımı sırasında elektriklerin kesildiğini ve kesintiden sonra oylarda değişiklik olduğunu iddia etti. Balıkçı, bağımsız bir adayın 2002 olan oyunun elektrik kesintisinden sonra 367'ye düştüğünü öne sürdü. Balıkçı, 5100 geçersiz sayıldığını bu rakamın da çok yüksek olduğunu ifade etti.

Balıkçı, sürece ilişkin şunları söyledi:

"SANDIKLAR AÇILMAYA BAŞLADIĞINDA BİZ ÖNDEYDİK. SAYIM ESNASINDA BİRÇOK OKULDA ELEKTRİK KESİLDİ"

"Sandıklar açılmaya başladığında biz öndeydik. Seçim gecesi, sayım esnasında birçok okulda elektrikler kesildi ve AK Parti'nin adayı öne geçti. Seçimi aldığıma inanıyorum. Vanlı bir bağımsız aday vardı, onun aldığı 2002 oy, elektrik kesintisinden sonra 367'ye düştü. Bir bağımsız aday daha var Mehmet Mutlu, o da 'Benim oyum çalınmış, 159'a düşmüş' diyor. Onlar da ilçe seçim kuruluna itiraz ediyorlar.  Bizim avukatlarımız Körfez İlçe Seçim Kurulu'na müracaat etmişti. Milletvekillerimiz de valiyi arıyorlar, yazışmaların hepsini belgeliyoruz ve ilçe seçim kuruluna verdik. İlçe seçim kurulu reddetti ve bugün de İl Seçim Kurulu'na avukatlarımız itirazlarını yapıyorlar.

"SANDIKLARIN SAYILMASINI İSTİYORUZ AMA ONLAR SAYDIRMAK İSTEMİYORLAR"

Sandıkların sayılmasını istiyoruz ama onlar sandıkları saydırmak istemiyorlar. Bizim arkadaşlardan biri de şu andaki mevcut Belediye Başkanı Şener Söğüt'e 'Siz bu şaibeler altında belediye başkanlığı yapamazsınız. Siz de sandıkların sayılmasını isterseniz sevinirim' diyor. Belediye başkanı cevap vermiyor, yorum yapmıyor.

"YAŞANAN DURUMUN AYDINLATILMASINI İSTİYORUZ"

Geçersiz sayılan 5100 oy sayısı yüksek bir rakam. Bu sayının açıklanmasını istedik, cevap vermediler. Ben sayılmasını istiyorum, doğru neyse onun yanında olalım, kaybetmişsek de doğru bir şekilde kaybedelim. Bölgedeki sandıklarda tam o saatte elektrik kesiliyor. Nasıl oluyorsa haber ajanslarının verdiği sonuçlar bir anda değişiyor. Yaşanan durumun aydınlatılmasını istiyoruz."

Kaynak: ANKA

Körfez, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Körfez İlçesinde Seçim Sonuçlarına İtiraz Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi, 100 Milyon Kilovatlık Yeni Enerji Kapasitesine Ulaştı
    15:36 Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi, 100 Milyon Kilovatlık Yeni Enerji Kapasitesine Ulaştı

    Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi, ülkede 100 milyon kilovatı aşkın toplam kurulu yeni enerji kapasitesine ulaşan eyalet düzeyindeki ilk bölge oldu. Bölgenin 100 milyon kilovatlık kurulu yeni enerji kapasitesi, yılda yaklaşık 230 milyar kilovat saat yeşil elektrik üretecek ve 190 milyon tondan fazla karbondioksit emisyonu azaltmaya eşdeğer 70 milyon ton standart kömür tasarrufu sağlayacak. Bölge, yıl içinde kurulu yeni enerji kapasitesine 40 milyon kilovat daha eklemeyi planlıyor ve bu sayede bölgedeki kurulu termik enerji kapasitesini geçmesi bekleniyor.

  • Çin'de Geleceğin Bilim Kenti'nde Robotik Sanayi Parkı İnşa Ediliyor
    15:36 Çin'de Geleceğin Bilim Kenti'nde Robotik Sanayi Parkı İnşa Ediliyor

    Çin'in başkenti Beijing'in kuzeyindeki Changping bölgesinde, Geleceğin Bilim Kenti'nde bir robotik sanayi parkı inşa edilmeye başlandı. Park, Beijing'de robotik sektörünün gelişimini desteklemek ve inovasyon işletmelerini teşvik etmek amacıyla kamu hizmeti platformları oluşturacak. Parkın tamamlanması ve işletmelere hizmet vermeye başlaması ise 2026 yılının ilk yarısında planlanıyor.

  • Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç 296 bin 495 oy aldı
    15:36 Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç 296 bin 495 oy aldı

    Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, seçimlerde 296 bin 495 oy alarak birinci oldu.

  • İstanbul Gayrettepe'deki yangınla ilgili soruşturma başlatıldı
    15:35 İstanbul Gayrettepe'deki yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Gayrettepe'de meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Yerlikaya, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediğini belirtti ve konuyla ilgili gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

  • Abdurrahman Dursun, Sultangazi Belediye Başkanı olarak yeniden seçildi
    15:35 Abdurrahman Dursun, Sultangazi Belediye Başkanı olarak yeniden seçildi

    AK Parti'nin Sultangazi Belediye Başkan adayı ve mevcut Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, 31 Mart yerel seçimlerinde sandıktan galibiyetle ayrılarak yeniden başkan seçildi. Dursun, yeni dönemde daha güzel işlere imza atacaklarını belirtti.

  • Şanlıurfa'da Seçim Sonuçlarına İtiraz Edildi
    15:33 Şanlıurfa'da Seçim Sonuçlarına İtiraz Edildi

    Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde AK Parti Belediye Başkan Adayı Ali Murat Bucak'ın 64 oy farkla belediye başkanlığını kazanması sonrası, seçim sonuçlarına itiraz eden Yeniden Refah Partisi üyeleri adliye çevresindeki bekleyişlerini sonlandırdı.

  • Yozgat'ta Otizm Farkındalık Günü'nde Yürüyüş Düzenlendi
    15:31 Yozgat'ta Otizm Farkındalık Günü'nde Yürüyüş Düzenlendi

    Yozgat'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, otizmli bireyler, aileleri ve vatandaşlar Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde yürüyüş gerçekleştirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, otizm farkındalık ayında otizmli bireylerin toplumsal yaşama katılımının artırılması için çalışmalar yapıldığını belirtti ve otistik çocukların ve ailelerinin mutlu olabilmeleri için desteklenmeleri gerektiğini vurguladı.

  • Yeşilhisar'da Halit Taşyapan yeniden başkan seçildi
    15:31 Yeşilhisar'da Halit Taşyapan yeniden başkan seçildi

    Yeşilhisar'da resmi olmayan kesin sonuçlara göre mevcut belediye başkanı Halit Taşyapan, en yakın rakibinden 13 oy farzla alarak, yeniden başkan seçildi.

  • Felahiye Belediye Başkanı olarak seçilen CHP'li Şeref Güleser, bin 909 oy aldı
    15:31 Felahiye Belediye Başkanı olarak seçilen CHP'li Şeref Güleser, bin 909 oy aldı

    Felahiye'de yapılan seçimlerde CHP'nin adayı Şeref Güleser, bin 909 oy alarak belediye başkanı seçildi. AK Parti'nin adayı Vural Coşkun ise bin 541 oy alırken, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Aycan Karadavut ise 77 oy aldı.


15:22 Van’da başkanlığın AK Parti’ye geçmesine CHP lideri Özel’den sert tepki Van'da başkanlığın AK Parti'ye geçmesine CHP lideri Özel'den sert tepki
15:07 Van’da başkanlık DEM’den AK Parti’ye geçti, sokaklar savaş alanına döndü Van'da başkanlık DEM'den AK Parti'ye geçti, sokaklar savaş alanına döndü
14:38 Van’da başkanlık DEM Parti’den AK Parti’ye geçti Van'da başkanlık DEM Parti'den AK Parti'ye geçti
14:11 İstanbul’da 16 katlı binada yangın faciası: 12 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı İstanbul'da 16 katlı binada yangın faciası: 12 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı
10:47 31 Mart’ın “en“leri İşte AK Parti ve CHP’nin en yüksek oy oranıyla kazandığı belediye başkanlıkları 31 Mart'ın "en"leri! İşte AK Parti ve CHP'nin en yüksek oy oranıyla kazandığı belediye başkanlıkları
15:00 Trabzonspor, Fenerbahçe maçı sonrası suç duyurusunda bulundu Trabzonspor, Fenerbahçe maçı sonrası suç duyurusunda bulundu
14:50 Petek Dinçöz’ün annesi yüz gerdirme ameliyatı oldu Yeni hali kızını solladı Petek Dinçöz'ün annesi yüz gerdirme ameliyatı oldu! Yeni hali kızını solladı
14:43 AK Parti’nin seçimi kaybettiği Sancaktepe’de iftar çadırı neden kapatıldı Belediyeden açıklama var AK Parti'nin seçimi kaybettiği Sancaktepe'de iftar çadırı neden kapatıldı? Belediyeden açıklama var
13:45 Villada bulunan cesette sır perdesi aralandı Her şeyi itiraf etti Villada bulunan cesette sır perdesi aralandı! Her şeyi itiraf etti
13:18 Survivor All Star 2024’te tansiyon yükseliyor: Acun Ilıcalı’dan Yunus Emre’yi sert uyarı Survivor All Star 2024'te tansiyon yükseliyor: Acun Ilıcalı'dan Yunus Emre'yi sert uyarı
13:09 Seçimden sonra AK Partililerin paylaştığı fotoğraf: Nereden nereye Seçimden sonra AK Partililerin paylaştığı fotoğraf: Nereden nereye
12:45 Marmaray’da 15 yaşındaki çocuk intihar etti Marmaray'da 15 yaşındaki çocuk intihar etti
12:33 Baltayı fena taşa vurdu Seçimden zaferle çıkan CHP’liler, Babacan’ın bu videosunu paylaşıyor Baltayı fena taşa vurdu! Seçimden zaferle çıkan CHP'liler, Babacan'ın bu videosunu paylaşıyor
12:21 Bakan Şimşek’ten konut sahiplerine uyarı Bakan Şimşek'ten konut sahiplerine uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2024 15:37:11. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Körfez İlçesinde Seçim Sonuçlarına İtiraz Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement