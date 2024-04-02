CHP Körfez İlçesinde Seçim Sonuçlarına İtiraz Ediyor

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HABER: GÜLARA SUBAŞI

CHP, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde seçimi 1395 oy farkla kaybetti. Sonuçlara itiraz eden CHP Körfez Belediye Başkan Adayı Tayfun Balıkçı, "Sandıklar açılmaya başladığında biz öndeydik. Seçim gecesi, sayım esnasında birçok okulda elektrikler kesildi. Sandıkların sayılmasını istiyoruz ama onlar sandıkları saydırmak istemiyorlar" dedi. Bağımsız bir adayın 2002 olan oyunun kesintiden sonra 367'ye düştüğünü iddia eden Balıkçı, İl Seçim Kurulu'na itirazlarını yapacaklarını söyledi.

31 Mart yerel seçimlerinde Kocaeli'nin Körfez ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti, 34 bin 209, CHP ise 32 bin 804 oy aldı. CHP, 1395 oy farkla belediyeyi kaybetti.

CHP Körfez İlçe Başkanlığı, ilçedeki tüm sandıklara itiraz ederek oyların yeniden sayılmasını talep etti. İtirazları değerlendiren İlçe Seçim Kurulu, CHP'nin yeniden sayım talebini reddetti. CHP, sonuçlarla ilgili İl Seçim Kurulu'na itiraz başvurusu yapacak. CHP Körfez Belediye Başkan Adayı Tayfun Balıkçı, süreci ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Balıkçı, seçim gececi oyların sayımı sırasında elektriklerin kesildiğini ve kesintiden sonra oylarda değişiklik olduğunu iddia etti. Balıkçı, bağımsız bir adayın 2002 olan oyunun elektrik kesintisinden sonra 367'ye düştüğünü öne sürdü. Balıkçı, 5100 geçersiz sayıldığını bu rakamın da çok yüksek olduğunu ifade etti.

Balıkçı, sürece ilişkin şunları söyledi:

"SANDIKLAR AÇILMAYA BAŞLADIĞINDA BİZ ÖNDEYDİK. SAYIM ESNASINDA BİRÇOK OKULDA ELEKTRİK KESİLDİ"

"Sandıklar açılmaya başladığında biz öndeydik. Seçim gecesi, sayım esnasında birçok okulda elektrikler kesildi ve AK Parti'nin adayı öne geçti. Seçimi aldığıma inanıyorum. Vanlı bir bağımsız aday vardı, onun aldığı 2002 oy, elektrik kesintisinden sonra 367'ye düştü. Bir bağımsız aday daha var Mehmet Mutlu, o da 'Benim oyum çalınmış, 159'a düşmüş' diyor. Onlar da ilçe seçim kuruluna itiraz ediyorlar. Bizim avukatlarımız Körfez İlçe Seçim Kurulu'na müracaat etmişti. Milletvekillerimiz de valiyi arıyorlar, yazışmaların hepsini belgeliyoruz ve ilçe seçim kuruluna verdik. İlçe seçim kurulu reddetti ve bugün de İl Seçim Kurulu'na avukatlarımız itirazlarını yapıyorlar.

"SANDIKLARIN SAYILMASINI İSTİYORUZ AMA ONLAR SAYDIRMAK İSTEMİYORLAR"

Sandıkların sayılmasını istiyoruz ama onlar sandıkları saydırmak istemiyorlar. Bizim arkadaşlardan biri de şu andaki mevcut Belediye Başkanı Şener Söğüt'e 'Siz bu şaibeler altında belediye başkanlığı yapamazsınız. Siz de sandıkların sayılmasını isterseniz sevinirim' diyor. Belediye başkanı cevap vermiyor, yorum yapmıyor.

"YAŞANAN DURUMUN AYDINLATILMASINI İSTİYORUZ"

Geçersiz sayılan 5100 oy sayısı yüksek bir rakam. Bu sayının açıklanmasını istedik, cevap vermediler. Ben sayılmasını istiyorum, doğru neyse onun yanında olalım, kaybetmişsek de doğru bir şekilde kaybedelim. Bölgedeki sandıklarda tam o saatte elektrik kesiliyor. Nasıl oluyorsa haber ajanslarının verdiği sonuçlar bir anda değişiyor. Yaşanan durumun aydınlatılmasını istiyoruz."