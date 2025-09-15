CHP Kurultay Davası ve MYK Toplantısı - Son Dakika
CHP Kurultay Davası ve MYK Toplantısı

15.09.2025 10:36
CHP'nin Olağan ve Olağanüstü Kurultayları'nın iptali davası sürerken MYK toplantısı yapılıyor.

(ANKARA) - CHP'nin 38'inci Olağan ve 21'inci Olağanüstü Kurultaylarının iptali istemiyle açılan dava duruşması devam ederken CHP MYK, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

CHP'nin 38'inci Olağan ve 21'inci Olağanüstü Kurultaylarının iptali istemiyle açılan davanın dördüncü duruşması, Ankara'da 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülüyor. Duruşma devam ederken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, haftalık rutin MYK toplantısına CHP Genel Merkez'de başkanlık ediyor. Saat 10.10 itibarıyla başlayan MYK toplantısında CHP Lideri Özel ve kurmayları davayı takip ediyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Ankara, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Güncel CHP Kurultay Davası ve MYK Toplantısı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
