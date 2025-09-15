CHP Kurultay Davası ve MYK Toplantısı

(ANKARA) - CHP'nin 38'inci Olağan ve 21'inci Olağanüstü Kurultaylarının iptali istemiyle açılan dava duruşması devam ederken CHP MYK, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

CHP'nin 38'inci Olağan ve 21'inci Olağanüstü Kurultaylarının iptali istemiyle açılan davanın dördüncü duruşması, Ankara'da 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülüyor. Duruşma devam ederken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, haftalık rutin MYK toplantısına CHP Genel Merkez'de başkanlık ediyor. Saat 10.10 itibarıyla başlayan MYK toplantısında CHP Lideri Özel ve kurmayları davayı takip ediyor.