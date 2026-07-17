CHP Kurultay Davası Yargıtay'a Gidiyor - Son Dakika
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CHP Kurultay Davası Yargıtay'a Gidiyor

17.07.2026 13:27
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BAM, CHP kurultay davasını temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderdi, Kılıçdaroğlu görevi devralacak.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında, "mutlak butlan" nedeniyle Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralması kararını, temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderdi.

BAM 36. Hukuk Dairesi, 21 Mayıs'ta, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin açılan davayı karara bağlamıştı.

Davanın taraflarının karara yaptığı itirazlar üzerine Daire, temyiz incelemesi için dosyayı Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gönderdi.

Dava dosyasının, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gitmesinin ardından, temyiz incelemesi yapılacak ve CHP kurultay davasına ilişkin kesin hüküm verilecek.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yargıtay, Politika, Güncel, Son Dakika

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