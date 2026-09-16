CHP kurultay davasında 12 sanığın yargılandığı duruşma 21 Ekim'e ertelendi - Son Dakika
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CHP kurultay davasında 12 sanığın yargılandığı duruşma 21 Ekim'e ertelendi

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CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı suçlamasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava 21 Ekim'e ertelendi. Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada dinlenmesi beklenen tanıklar salona gelmedi, mahkeme avukatların taleplerini kabul etti.

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı suçlamasıyla, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava 21 Ekim'e ertelendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kasım 2023'te yapılan CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin iddialarla ilgili yürütülen soruşturma sonunda dava açıldı. İddianamede; İmamoğlu'nun Divan Başkanı olduğu CHP 38'inci Olağan Kurultayı'nda, bazı delegelere para verildiği, adaylık ve iş vaadinde bulunulduğu, market kartı dağıtıldığı, oy pusulası fotoğraflarının istendiği, ikinci turun geciktirilerek yanlış bilgilendirme yapıldığı ve bu yollarla Özgür Özel'in kazanması için delegelerin iradelerinin yönlendirildiği iddia edilerek, tüm sanıkların 'Seçim Kanunu'na muhalefet' suçundan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Davanın görülmesine Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, dinlenmesi beklenen tanıklar salona gelmedi. Sanık avukatlarından biri, dinlenmesi planlanan tanıklardan birinin Ankara'da ikamet ettiğini belirterek, tanığa davetiye çıkarılmasını talep etti. Bir diğer avukat ise başka bir davada verilen ve 'dağıtılacak ev listesi' iddiasına ilişkin beyanların yer aldığı duruşma tutanağının dosyaya eklenmesini istedi. Cumhuriyet savcısı da eksik hususların giderilmesini talep etti. Mahkeme, avukatların taleplerini kabul ederek, duruşmayı 21 Ekim'e erteledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel CHP kurultay davasında 12 sanığın yargılandığı duruşma 21 Ekim'e ertelendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP kurultay davasında 12 sanığın yargılandığı duruşma 21 Ekim'e ertelendi - Son Dakika
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