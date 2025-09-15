CHP Kurultay Davasında Dördüncü Duruşma Öncesi Yoğun Güvenlik Önlemleri - Son Dakika
CHP Kurultay Davasında Dördüncü Duruşma Öncesi Yoğun Güvenlik Önlemleri

15.09.2025 08:44
CHP'nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultaylarının iptali istemiyle açılan davanın dördüncü duruşması öncesi Dışkapı Adliyesi'nde polis yoğun güvenlik önlemleri aldı. Duruşmada karar bekleniyor.

(ANKARA) - CHP'nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultaylarının iptali istemiyle açılan davanın dördüncü duruşması öncesi 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin bulunduğu Dışkapı Adliyesi önünde polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Çevik kuvvet polislerini taşıyan dokuz otobüs adliye önüne getirildi.

CHP'den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile bazı delegelerin, 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultay'ın, bir başka delege tarafından da "6 Nisan'da yapılan 21. Olağanüstü Kurultay'ın yok hükmünde olduğunun tespiti, iptali ve tedbir kararı alınması" talebiyle açtığı dava dosyaları birleştirilmişti.

CHP'nin her iki kurultayının iptali istemli davanın dördüncü duruşması, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde saat 10.00'da görülecek.

Duruşma öncesi davanın görüleceği Dışkapı Adliyesi'nde alınan geniş güvenlik önlemleri dikkati çekti. Geçtiğimiz üç duruşmadaki durumun aksine bugün görülecek duruşma öncesi dokuz otobüsle çok sayıda çevik kuvvet polisi adliye önünde hazır bekletiliyor.

Duruşmaya basının da ilgisi yoğun. Pek çok farklı basın kuruluşundan gazeteci sabahın erken saatlerinden itibaren adliye önünde yerini aldı.

Duruşmada karar bekleniyor

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, 30 Haziran 2025'teki duruşmada, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük iddialarına ilişkin ceza yargılamasına konu davadaki görevsizlik kararına yapılan itirazın sonuçlanmasının beklenmesine karar vermişti.

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda "iştirak halinde hareket ederek, bazı delegelere menfaat karşılığında oy kullandırdıkları" iddiasıyla 12 isim hakkında asliye ceza mahkemesi ile ağır ceza mahkemesi arasındaki "görev" tartışması Anayasa Mahkemesine taşınmış, Yüksek Mahkeme, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği "görevsizlik" kararına karşı yapılan itirazların dayanağı olan CMK'nın ilgili maddesinde yer alan, "Adli yargı içerisindeki mahkemeler bakımından verilen görevsizlik kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir" hükmünün Anayasa'ya aykırı olduğu görüşüne vararak iptali için AYM'ye başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi başvuruyu, "davada uygulanacak kural olmadığından" reddetti. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin başvuruyu reddetmesi durumunda duruşmanın 4 Kasım 2025 tarihinde saat 09.00'da görülmesine de karar vermişti.

İstanbul'daki dosyalar talep edilmişti

Öte yandan Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, duruşma öncesinde, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden, CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin dosyayı ve İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi'nden de CHP 38. İstanbul İl Kongresi'ndeki usulsüzlükler sebebiyle açılan ceza davasının dosyasını talep etti.

Kaynak: ANKA

