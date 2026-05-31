CHP Kurultay Süreci Başlatıyor

(ANKARA) - CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, 1 Haziran 2026 itibarıyla kurultay sürecini başlatacaklarını ve Türkiye genelinde delegelerden imza toplayacaklarını açıkladı.

Aytekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Babaevine polisle girip kapıları kıranlardan camı çerçeveyi indirip tüm Türkiye'ye demokrasi düşmanlığı gösterenlerden hesap sormak için yarın (1 Haziran 2026) itibarıyla, mahkemelerden medet umarak iptal ettirilen 38. Olağan Kurultayımız için kurultay sürecini başlatıyor ve tüm Türkiye'de delegelerimizden imza topluyoruz. Delege oyuyla, 4 kere seçilen Genel Başkanımız Özgür Özel'i 5. kez tekrar seçeceğimiz bu kurultaya aday olmak isteyen tüm atanmışları bekliyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla" ifadesini kullandı.