Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davada yarın karar bekleniyor.

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin, aralarında Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu 12 kişinin "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet" suçundan, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davaya yarın devam edilecek. Davanın yarın görülecek duruşmasında kararın çıkması bekleniyor.

ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAA...

Cumhuriyet savcısı, 21 Ekim'deki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı. Savcı, 4-5 Kasım 2023'te yapılan CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in genel başkan adayı olduğunu, Ekrem İmamoğlu'nun divan başkanlığına seçildiğini ve oylama sonucunda Özgür Özel'in genel başkan seçildiğini hatırlattı.

Mütalaada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin 21 Mayıs 2026 tarihli kararıyla kurultayın iptal edilerek, "mutlak butlanla malul olduğuna" dair karar verildiği belirtildi.

Savcı; Baki Aydöner, Ekrem İmamoğlu, Erkan Aydın, Mehmet Kılıçarslan, Metin Güzelkaya, Nihat Yeşiltaş, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş'in fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek Özgür Özel'in seçilmesi için yasaya aykırı faaliyet yürüttüklerini ileri sürdü.

Mütalaada, "Bazı delegelere Özgür Özel lehine oy vermeleri karşılığında yakınlarının belediyelerde işe alınmasının taahhüt edildiği, belediyelere yazılan müzekkere cevaplarında yedi il ve ilçe belediyesinde 24 delege yakınının işe alındığının anlaşıldığı" ifade edildi. Savcı, ayrıca bazı delegelere market alışveriş kartları dağıtıldığını ve bu kartların suç tarihindeki mali değerinin 1 milyon 500 bin TL olduğunu öne sürdü.

Mütalaada, "Bazı delegelere kurultay günü iPad/iPhone marka tablet ve telefon dağıtıldığı, bazı delegelere kurultay öncesinde nakit para verildiği ve karşılığında Özgür Özel lehine oy kullanmalarının ve oy pusulasının fotoğrafının istenildiği" iddia edildi. Mütalaada, bazı delegelere Özgür Özel'in desteklenmesi karşılığında üçüncü kişiler üzerine İBB iştiraki KİPTAŞ üzerinden usule aykırı olarak ev verildiğini de öne sürüldü.

İMAMOĞLU VE 8 KİŞİYE CEZA, CEMİL TUGAY'IN DA OLDUĞU 3 KİŞİ İÇİN BERAAT TALEBİ

Savcı, Baki Aydöner, Ekrem İmamoğlu, Erkan Aydın, Mehmet Kılıçarslan, Metin Güz elkaya, Nihat Yeşiltaş, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş'in atılı suçu işlediklerinin sabit olduğunu belirterek, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 112'nci maddede düzenlenen "oylamaya hile karıştırılması" ve TCK'nin 37/1 ve 53/1'inci maddeleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep etti. Söz konusu madde bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezasını öngörüyor.

Cemil Tugay, Hüseyin Yaşar ve Özgen Nama hakkında ise atılı suça iştirak ettiklerine dair "her türlü şüpheden uzak yeterli delil bulunmadığı" gerekçesiyle ayrı ayrı beraat kararı verilmesi istendi.