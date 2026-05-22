CHP Kurultayı İptali Siyasette Yeni Gündem - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Kurultayı İptali Siyasette Yeni Gündem

22.05.2026 09:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKA Haber Ajansı 22 Mayıs Cuma gündemi

- CHP Kurultayı'nın iptalinin ardından gelişmeler takip ediliyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

10.00 - İYİ Parti Başkanlık Divanı, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başkanlığında Parti Genel Merkezi'nde CHP kurultayının iptaline ilişkin kararı değerlendirmek üzere olağanüstü toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

10.00 - TÜİK, ocak - mart dönemine ilişkin iş gücü girdi endeksleri ile yapı izin istatistiklerini ve nisan ayı dış ticaret istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

11.00 - DEM Parti MYK, Parti Genel Merkezi'nde CHP kurultayının iptaline ilişkin kararı değerlendirmek üzere olağanüstü toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

11.00 - Gezi eylemlerinin 13. yıl dönümü nedeniyle TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nde açıklama yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ İSTANBUL)

13.30 - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Parti Genel Merkezi'nde Başkanlık Divanı'nın olağanüstü toplantısının ardından açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.30 - 16.30 - 19.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'ne ve Finansal Okuryazarlık Günü Programına katılacak. Erdoğan, TRT Tabii'de yayınlanacak "Şule Senin Hikayen" dizisinin galasına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

16.00 - Ankara Kent Konseyi'nin 6 yıllık çalışma raporu olan "Seyir Defteri", Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve beraberindeki heyet tarafından Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'na takdim edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak. (HELSINGBORG)

20.45 - Ziraat Türkiye Kupası finali Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanacak. (ANTALYA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

Etkinlikler, Ekonomi, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Kurultayı İptali Siyasette Yeni Gündem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Milli Takımı’ndan ABD Büyükelçiliği’ne vize başvurusu İran Milli Takımı'ndan ABD Büyükelçiliği'ne vize başvurusu
Canlı hayvan borsasında kaçan boğa paniğe neden oldu o anlar kamerada Canlı hayvan borsasında kaçan boğa paniğe neden oldu; o anlar kamerada
8. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul’da başladı 8. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul'da başladı
Tarsus’ta yolcu otobüsü alev aldı Tarsus'ta yolcu otobüsü alev aldı
Polis memuru ihanetini ortaya çıkaran eşini döverek öldürdü Polis memuru ihanetini ortaya çıkaran eşini döverek öldürdü
Evinde rahatsızlanan 37 yaşındaki beyin cerrahı kurtarılamadı Evinde rahatsızlanan 37 yaşındaki beyin cerrahı kurtarılamadı

09:44
Bu iş tamam Salah’ın Fener’e imzası artık kesin gibi
Bu iş tamam! Salah'ın Fener'e imzası artık kesin gibi
09:30
Şampiyon yaptı, takımdan ayrıldı Jesus’tan ortalığı yıkan Fenerbahçe sözleri
Şampiyon yaptı, takımdan ayrıldı! Jesus'tan ortalığı yıkan Fenerbahçe sözleri
09:17
Bilgi Üniversitesi kapatıldı Binlerce öğrenci Mimar Sinan’da eğitime devam edecek
Bilgi Üniversitesi kapatıldı! Binlerce öğrenci Mimar Sinan'da eğitime devam edecek
08:49
Bakan Şimşek, “mutlak butlan“ kararı sonrası Finansal İstikrar Komitesi’ni olağanüstü topladı
Bakan Şimşek, "mutlak butlan" kararı sonrası Finansal İstikrar Komitesi'ni olağanüstü topladı
07:50
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır
07:36
Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız
Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 09:53:27. #7.13#
SON DAKİKA: CHP Kurultayı İptali Siyasette Yeni Gündem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.