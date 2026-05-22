CHP Kurultayı İptali Siyasette Yeni Gündem

- CHP Kurultayı'nın iptalinin ardından gelişmeler takip ediliyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

10.00 - İYİ Parti Başkanlık Divanı, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başkanlığında Parti Genel Merkezi'nde CHP kurultayının iptaline ilişkin kararı değerlendirmek üzere olağanüstü toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

10.00 - TÜİK, ocak - mart dönemine ilişkin iş gücü girdi endeksleri ile yapı izin istatistiklerini ve nisan ayı dış ticaret istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

11.00 - DEM Parti MYK, Parti Genel Merkezi'nde CHP kurultayının iptaline ilişkin kararı değerlendirmek üzere olağanüstü toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

11.00 - Gezi eylemlerinin 13. yıl dönümü nedeniyle TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nde açıklama yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ İSTANBUL)

13.30 - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Parti Genel Merkezi'nde Başkanlık Divanı'nın olağanüstü toplantısının ardından açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.30 - 16.30 - 19.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'ne ve Finansal Okuryazarlık Günü Programına katılacak. Erdoğan, TRT Tabii'de yayınlanacak "Şule Senin Hikayen" dizisinin galasına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

16.00 - Ankara Kent Konseyi'nin 6 yıllık çalışma raporu olan "Seyir Defteri", Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve beraberindeki heyet tarafından Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'na takdim edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak. (HELSINGBORG)

20.45 - Ziraat Türkiye Kupası finali Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanacak. (ANTALYA)

