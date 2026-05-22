Kemal Kılıçdaroğlu Görüntü Vermeden Çalışma Ofisine Geçti

Haber: Hilal ACAR - Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(ANKARA) - CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptal edilmesinin ardından partinin önceki dönem Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 12.00'de görüntü vermeden çalışma ofisine geçti. Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Bunlar olağan şeyler, altını çizerek söylüyorum ki birlik beraberlik her şeyin ilacı olacaktır" dedi.

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptal edilmesinin ardından istinafın tedbir kararıyla CHP yönetimine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, saat 12.00'de görüntü vermeden konutundan çalışma ofisine geçti. Kılıçdaroğlu'nun aracının konuttan ayrıldığı sırada bir grup vatandaş "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganı attı.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı ve Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Mahir Polat, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Ahmet Akın, ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptal edilmesine ilişkin Akın, "Sükunetle, aklıselim bir şekilde, birlik ve beraberlik içerisinde hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz. Yine hep birlikte, birlik ve beraberlik içinde ayağa kalkacağız" dedi.

"Bir program gereği mi Ankara'daydınız?" sorusuna Akın, "Evet, dün program gereği buradaydım. Geldik ve her geldiğimde biliyorsunuz ben Kemal Bey'i ziyaret ederim. Bu sefer de ettim. Hayırlısı olsun" yanıtını verdi."

"Genel merkeze geçecek misiniz?" sorusuna da, "Tabii, şimdi oraya gidiyorum. Ama unutmayın ki Türkiye'nin kuran parti Cumhuriyet Halk Partisi, her zaman ama her zaman birlik, beraberlik, sükunet ve kucaklayıcı tavrıyla o anlayış içerisinde yoluna devam eder. Herkes de eninde sonunda birlik içinde bu yolda yürümeyi sürdürür" dedi."

"Bir sıkıntı var mı?" sorusuna ise Akın, "İyi gayet herkes. Yani bir sorun yok burada. Şu anda yapacak bir şey yok. Bunlar olağan şeyler, altını çizerek söylüyorum ki birlik beraberlik her şeyin ilacı olacaktır" diyerek CHP Genel Merkezi'ne gitmek üzere Kılıçdaroğlu'nun konutundan ayrıldı."