Kemal Kılıçdaroğlu Görüntü Vermeden Çalışma Ofisine Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kemal Kılıçdaroğlu Görüntü Vermeden Çalışma Ofisine Geçti

22.05.2026 13:50  Güncelleme: 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali sonrası eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, görüntü vermeden çalışma ofisine geçti. Kendisini ziyaret eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Haber: Hilal ACAR - Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(ANKARA) - CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptal edilmesinin ardından partinin önceki dönem Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 12.00'de görüntü vermeden çalışma ofisine geçti. Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Bunlar olağan şeyler, altını çizerek söylüyorum ki birlik beraberlik her şeyin ilacı olacaktır" dedi.

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptal edilmesinin ardından istinafın tedbir kararıyla CHP yönetimine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, saat 12.00'de görüntü vermeden konutundan çalışma ofisine geçti. Kılıçdaroğlu'nun aracının konuttan ayrıldığı sırada bir grup vatandaş "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganı attı.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı ve Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Mahir Polat, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Ahmet Akın, ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptal edilmesine ilişkin Akın, "Sükunetle, aklıselim bir şekilde, birlik ve beraberlik içerisinde hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz. Yine hep birlikte, birlik ve beraberlik içinde ayağa kalkacağız" dedi.

"Bir program gereği mi Ankara'daydınız?" sorusuna Akın, "Evet, dün program gereği buradaydım. Geldik ve her geldiğimde biliyorsunuz ben Kemal Bey'i ziyaret ederim. Bu sefer de ettim. Hayırlısı olsun" yanıtını verdi."

"Genel merkeze geçecek misiniz?" sorusuna da, "Tabii, şimdi oraya gidiyorum. Ama unutmayın ki Türkiye'nin kuran parti Cumhuriyet Halk Partisi, her zaman ama her zaman birlik, beraberlik, sükunet ve kucaklayıcı tavrıyla o anlayış içerisinde yoluna devam eder. Herkes de eninde sonunda birlik içinde bu yolda yürümeyi sürdürür" dedi."

"Bir sıkıntı var mı?" sorusuna ise Akın, "İyi gayet herkes. Yani bir sorun yok burada. Şu anda yapacak bir şey yok. Bunlar olağan şeyler, altını çizerek söylüyorum ki birlik beraberlik her şeyin ilacı olacaktır" diyerek CHP Genel Merkezi'ne gitmek üzere Kılıçdaroğlu'nun konutundan ayrıldı."

Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kemal Kılıçdaroğlu Görüntü Vermeden Çalışma Ofisine Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Alican Uludağ’ın tahliyesine karar verildi Gazeteci Alican Uludağ'ın tahliyesine karar verildi
Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu
Gürsel Tekin’in kayyumluk görevi son buldu Gürsel Tekin'in kayyumluk görevi son buldu
CHP için mutlak butlan kararı çıktı Kılıçdaroğlu’nun o sözleri yeniden gündemde CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu'nun o sözleri yeniden gündemde
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz
CHP’yi sarsan süreç nasıl başladı İşte mutlak butlan kararının perde arkası CHP’yi sarsan süreç nasıl başladı? İşte mutlak butlan kararının perde arkası

14:39
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu’na mahkeme kararını elden tebliğ etti
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti
14:36
Basın toplantısına damga vurdu Aziz Yıldırım’ın son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Basın toplantısına damga vurdu! Aziz Yıldırım'ın son halini görenler aynı yorumu yapıyor
14:09
Aziz Yıldırım’dan Ali Koç ve Hakan Safi’ye tarihi çağrı
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ve Hakan Safi'ye tarihi çağrı
14:07
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
13:42
CHP’nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
CHP'nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
12:45
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 15:03:09. #7.12#
SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu Görüntü Vermeden Çalışma Ofisine Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.