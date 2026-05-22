CHP Kurultayı İptaline Tepki
CHP Kurultayı İptaline Tepki

22.05.2026 12:44
Murat Emir, CHP'nin kurultay iptalini haksız buldu, halkın vicdanına seslendi.

Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Uğur DEMİRCİ

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal kararının haksız ve hukuksuz olduğunu belirterek, "Siyaset halk için yapılır, halkla birlikte yapılır. Biz arkamızda halkımızın, milyonların olduğunu biliyoruz, görüyoruz, her an hissediyoruz. Dolayısıyla bu yanlış karar halkın vicdanından geri dönecektir" dedi. Emir, YSK'nın kendi kararlarının devamı niteliğinde bir adım atarak CHP kurultayına ilişkin "hukuksuzluğa" anayasal düzeyde son vermesi gerektiğini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, istinafın CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal kararına ilişkin "Bu haksız, hukuksuz kararın asıl tartılacağı yer halkımızın vicdanıdır. Siyaset halk için yapılır, halkla birlikte yapılır. Biz arkamızda halkımızın, milyonların olduğunu biliyoruz, görüyoruz, her an hissediyoruz. Dolayısıyla bu yanlış karar halkın vicdanından geri dönecektir. Biz bu yanlış kararı, haksız, hukuksuz kararı, sarayın kararını doğru bulmuyoruz ve kabul etmiyoruz. Baba ocağındayız, buradayız, milyonlarla birlikte direnişe devam ediyoruz" tepkisini gösterdi.

YSK'ya başvurularını yaptıklarını hatırlatan Emir, "Bize bu mazbataları veren YSK'dır. Bu kongreler, YSK'nın gözetim ve denetiminde yapılmıştır. Dolayısıyla YSK, eğer bundan sonra varlığına devam edecekse, kendi kararlarının devamı niteliğinde bir kararla bu hukuksuzluğa anayasal düzeyde bir son vermelidir" dedi.

Kaynak: ANKA

