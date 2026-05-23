CHP Kurultayı'na Butlan Kararı

(ANKARA) - CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na yönelik mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri, Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin genel başkanı olduğuna yönelik mahkeme kararını Meclis'e iletti. Özgür Özel'in TBMM'nin resmi sitesindeki titri ise "CHP Grup Başkanı" olarak değiştirildi.
CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na yönelik perşembe günü açıklanan mutlak butlan kararının ardından bugün, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen milletvekilleri, Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin genel başkanı olduğuna yönelik mahkeme kararını, TBMM Genel Sekreterliği'ne iletti.
Öte yandan TBMM'nin resmi sitesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in titrinde değişiklik yapıldı. CHP Lideri Özel'in titri, "CHP Grup Başkanı" olarak değiştirildi.
