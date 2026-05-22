CHP Kurultayı'na Müdahale Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Kurultayı'na Müdahale Tepkisi

22.05.2026 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yurttaş Birlikteliği, mahkemenin CHP Kurultayı'na yönelik kararını hukuksuz olarak nitelendirdi.

(ANKARA) - Yurttaş  Birliteliği'nin CHP 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Mutlak butlan kararı, yalnızca bir siyasal partiye yönelik hukuki bir karar değildir; demokratik rejime, anayasal düzene ve milli iradeye yöneltilmiş ağır bir müdahaledir" ifadeleri yer aldı.

Yurttaş  Birlikteliği, CHP 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin verdiği mutlak butlan kararı, yalnızca bir siyasal partiye yönelik hukuki bir karar değildir; demokratik rejime, anayasal düzene ve milli iradeye yöneltilmiş ağır bir müdahaledir."

Bu karar, ekonomik krizlerin, derinleşen yoksulluğun, kadın ve çocuk cinayetlerinin, yolsuzluk iddialarının ve ardı arkası kesilmeyen skandalların toplumu sarstığı bir dönemde, ülkemizi yeni bir siyasal kargaşa, hukuksuzluk ve istikrarsızlık sürecine sürükleme tehlikesi taşımaktadır.

Siyasal partiler, demokratik rejimin vazgeçilmez unsurlarıdır. Halkın iradesinin örgütlü biçimde siyasal yaşama yansımasının temel araçlarıdır. Bu nedenle siyasal partilerin iç işleyişine, yönetimlerine ve kurultay süreçlerine yapılacak her müdahale, yalnızca o partinin üyelerini değil, doğrudan doğruya demokrasiyi, seçme ve seçilme hakkını ve yurttaş iradesini ilgilendirir"

"HİÇBİR MAHKEME KARARI, HALKIN SİYASAL İRADESİNİN YERİNE GEÇİRİLEMEZ"

Anayasa'nın 79. maddesi açık ve kesindir: Seçimler, Yüksek Seçim Kurulu'nun yönetim ve denetimi altında yapılır. Seçim süreçlerine ilişkin itirazları inceleme ve kesin karara bağlama yetkisi YSK'ya aittir. YSK kararları kesindir. Siyasal partilerin kapatılması ise ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Anayasa Mahkemesi tarafından karara bağlanabilir.

Asliye hukuk mahkemeleri ve adli yargı mercileri, siyasal partilerin demokratik işleyişini belirleme, kurultay iradesini ortadan kaldırma ya da parti yönetimlerini yargı kararlarıyla yeniden şekillendirme yetkisine sahip değildir. Bu mahkemelerin görev alanı, Medeni Kanun çerçevesinde kurulmuş dernekler ve özel hukuk tüzel kişileriyle sınırlıdır. Siyasal partiler ise anayasal güvence altında bulunan, demokratik rejimin kurucu unsurlarıdır.

Bu bağlamda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararı, açık bir anayasa ihlali niteliğindedir. Siyasal partilerin yönetimi adliye mahkemelerinin kararlarıyla değil, ancak üyelerinin ve halkın özgür iradesiyle belirlenebilir. Hiçbir mahkeme kararı, halkın siyasal iradesinin yerine geçirilemez."

"HUKUKSUZLUĞA TESLİM OLMAYACAĞIZ"

Yurttaş Birlikteliği, "Bu hukuksuzluğu reddediyoruz" ifadelerinin ardından, şunları kaydetti:

"Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin mutlak butlan kararını, demokratik rejime ve anayasal düzene yönelmiş açık bir müdahale olarak görüyoruz. Bütün yurttaşları; siyasi görüşü, parti tercihi ve dünya görüşü ne olursa olsun, demokrasiye, hukuk devletine, Anayasa'ya ve halk iradesine sahip çıkmaya çağırıyoruz."

Unutulmamalıdır ki demokrasi, yalnızca seçim sandığından ibaret değildir; aynı zamanda halk iradesine, siyasal örgütlenme özgürlüğüne, yargı bağımsızlığına ve anayasal kurumların meşruiyetine saygı göstermektir. Hukuksuzluğa teslim olmayacağız. Anayasasızlaştırmaya sessiz kalmayacağız. Halk iradesinin yargı kararlarıyla gasp edilmesine izin vermeyeceğiz. Demokratik rejime, hukuk devletine ve yurttaş iradesine sahip çıkmak bugün hepimizin tarihsel sorumluluğudur"

Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Kurultayı'na Müdahale Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suudi Arabistan Pro Lig’de şampiyon Al Nassr Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyon Al Nassr
Trump, Polonya’ya 5 bin asker gönderiyor Trump, Polonya'ya 5 bin asker gönderiyor
İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı
4 bakanlık ile bazı kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı 4 bakanlık ile bazı kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
Özel, CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa seslendi: Hiçbir yere gitmiyorum Özel, CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa seslendi: Hiçbir yere gitmiyorum
Bahçeli’den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir

20:43
Canlı anlatım: Finalde ilk gol geldi
Canlı anlatım: Finalde ilk gol geldi
20:08
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim
20:05
Fenerbahçe’ye Becao’dan dev bonservis
Fenerbahçe'ye Becao'dan dev bonservis
20:04
YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için “Genel Başkan“ ifadesini kullandı
YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için "Genel Başkan" ifadesini kullandı
19:36
YSK, CHP’nin “mutlak butlan“ itirazını reddetti
YSK, CHP'nin "mutlak butlan" itirazını reddetti
19:25
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına “CHP Genel Başkanı“ unvanını yazdı
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına "CHP Genel Başkanı" unvanını yazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 21:19:46. #7.13#
SON DAKİKA: CHP Kurultayı'na Müdahale Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.