CHP Kurultayı'nda Oy İradesine Müdahale Soruşturması

23.05.2026 11:12
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP kurultayında oy kullanma iradesine müdahale iddialarını araştırıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 7 ilde 13 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, CHP 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahalede bulunulduğu iddiaları üzerine soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

"İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar neticesinde 'Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet', 'rüşvet almak', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' suçlarını işlediği değerlendirilen 13 şüpheli gözaltına alınmış ve zanlıların İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da bulunan adreslerinde arama, el koyma işlemi gerçekleştirilmiştir."

Gözaltına alınan şüpheliler Gülhan Aydın, Sadi Karayalçın, Melda Tanışman Tutan, Hayati Kaya, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, İbrahim Şahin, Umut Sapan, Mehmet Ayıp Demirbüken, Metin Kaya, Gaffar Çiçek ve Ayça Akpek Şenay'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

