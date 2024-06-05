CHP Kuşadası İlçe Başkanı, AKP İlçe Başkanına Yanıt Verdi

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(AYDIN) - CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Kuşadası Belediyesi'ne ait atıl durumdaki mülklerin hizmet ve yatırımlarda kullanılmak üzere ihale yolu ile satışa çıkarılmasını eleştiren AKP Kuşadası İlçe Başkanı Fatih Sarıgöz'e "Sizin ilçe başkanlığını yaptığınız AK Parti, ülkenin geleceğini ipotek altına alırken neredeydin? Bugün belediye, mülk satışları ile kendine hizmet ve yatırımlar için kaynak yaratmak zorundaysa bu sizin eseriniz. Bu kadar da siyasi arsız olmayın" yanıtını verdi.

CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Kuşadası Belediyesi'ne ait atıl durumdaki mülklerin ihale yolu ile satışa çıkarılmasını eleştiren AKP Kuşadası İlçe Başkanı Fatih Sarıgöz'e tepki gösterdi. Gürbilek'in açıklaması şöyle:

"AK Parti Kuşadası İlçe Başkanı Fatih Sarıgöz, belediyemizin arsa vasfında atıl durumda bulunan ve belediyemizin hizmet ve yatırımları için kaynak olarak kullanılmak üzere ihale yolu ile satışa konulacak mülkiyetleri hakkında ekonomi profesörü edasıyla açıklama yapmış. Ancak her zaman olduğu gibi tamamen siyasi hezeyan içinde, kendi ayıplarını örtme telaşı içindeki AK Parti İlçe Başkanı, önce kendi iktidarlarının yarattığı ekonomik yıkım tablosunun hesabını vermeli. Fatih Sarıgöz sizin ilçe başkanlığını yaptığınız AK Parti, ülkenin geleceğini ipotek altına alırken neredeydin? Ülke yangın yerine dönmüş. Emeklisi, öğrencisi, işçisi, memuru, çiftçisi, sanayicisi 24 yıllık iktidarınızın yarattığı ekonomik yıkıntının altında inim inim inliyor. Duymuyor musunuz? Ama sizin gözleriniz kör, kulaklarınız sağır. Fatih Sarıgöz, bu memleketin Hazine arazileri parsel parsel satılırken neredeydin? Satılan hazine arazilerinin satış gelirlerinden Kuşadası Belediyesi'nin yani Kuşadası halkının hakkı olan gelir payı hülle yolu ile gasp edilirken neredeydin? Kuşadası sınırları içinde satacak hazine arazisi bırakmadınız haberin mi yok? Hazine arazileri de bu kentin, halkının geleceği ve hakkı değil mi? Bugün belediye, mülk satışları ile kendine hizmet ve yatırımlar için kaynak yaratmak zorundaysa bu sizin eseriniz, unutmayın. Bu kadar da siyasi arsız olmayın."