CHP Kurultayı'na İptal Kararı... CHP'li İstanbul İlçe Başkanları: "Chp Halkın İradesini Gasp Etmeye Çalışan Hiçbir Anlayışa Teslim Olmayacaktır"

(İSTANBUL) - CHP'nin İstanbul'daki 39 ilçe başkanının CHP Kurultayı'na ilişkin istinaf kararının ardından yayımladıkları ortak açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi dün emperyalist işgale boyun eğmemiştir, bugün de halkın iradesini gasp etmeye çalışan hiçbir anlayışa teslim olmayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

CHP'nin İstanbul'daki 39 ilçe başkanı, CHP Kurultayı'na ilişkin istinaf kararının ardından ortak açıklama yayımladı. "İstanbul İlçe Başkanları" imzasıyla yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İktidar yürüyüşümüze yargı eliyle darbe yapmaya çalışan anlayışa ve işbirlikçilerine karşı sözümüzdür:"

Cumhuriyet Halk Partisi; bu topraklarda sadece bir siyasi parti değil, başlı başına bağımsızlık iradesidir. Kuvayi Milliye ruhunu yaşatanların, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkanların baba ocağıdır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından savaş meydanlarında temelleri atılan, harcı direnişle yoğrulmuş bu gelenek; dün emperyalist işgale boyun eğmemiştir, bugün de halkın iradesini gasp etmeye çalışan hiçbir anlayışa teslim olmayacaktır.

Bugün partimiz; yoksul halkın, adalet arayan emekçilerin, geleceği ellerinden alınmış gençlerin ve insanca yaşam mücadelesi veren emeklilerin umudu olmaya devam etmektedir. Halkımızın güçlü desteğiyle Cumhuriyet Halk Partisi, son seçimlerde Türkiye'nin birinci partisi olmuş ve iktidar yürüyüşünü kararlılıkla sürdürmektedir.

Tam da bu nedenle; halkın umudu haline gelen partimize yönelik her müdahale, yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil, bu ülkenin demokratik geleceğine yönelmiş bir saldırıdır. Bu girişimler, millet iradesine karşı yapılmış sivil bir darbe niteliğindedir.

Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na yönelik 19 Mart süreciyle birlikte yaşananlar bir tesadüf değildir. Yargının siyasal bir araç haline getirilmesi, halkın seçtiği belediye başkanlarının tehdit edilmesi ve muhalefete yönelik düşman hukuku uygulanması; demokrasiye inanan herkese verilmek istenen bir gözdağıdır.

Tarih yeniden yazılırken biz yine tarihin doğru tarafındayız. Bizler de seçilmiş 39 İlçe Başkanı olarak buradayız. Meşruiyetimizi saraylardan, kapalı kapılar ardındaki hesaplardan değil; üyelerimizin özgür iradesinden ve delegelerimizin onurlu tercihinden alıyoruz.

Ve herkes bilsin ki; İstanbul'un 3 kez seçilmiş iradesi olan İl Başkanımız Özgür Çelik'in yanındayız. Türkiye'miz için verdiğimiz bu onurlu mücadelede Genel Başkanımız Özgür Özel ile omuz omuza, aynı kararlılık ve cesaretle yürümeye devam edeceğiz. Tereddüt yok, geri adım yok. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."