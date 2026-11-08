CHP'li Adıgüzel, Solakoğlu'nu fındık üreticisi karşıtı diye suçladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

CHP'li Adıgüzel, Solakoğlu'nu fındık üreticisi karşıtı diye suçladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
CHP\'li Adıgüzel, Solakoğlu\'nu fındık üreticisi karşıtı diye suçladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
CHP\'li Adıgüzel, Solakoğlu\'nu fındık üreticisi karşıtı diye suçladı
Haber Videosu

CHP Ordu Milletvekili Adıgüzel, Ferrero soruşturmasını hatırlatarak YENİ Partili Solakoğlu'nu fındık üreticilerinin çıkarlarına karşı hareket etmekle suçladı. Adıgüzel, FİSKOBİRLİK üst yönetimi hakkında soruşturma başlatılmasını ve yöneticilerin görevden alınmasını istedi.

(ANKARA) - CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Rekabet Kurumunun Ferrero hakkında soruşturma başlattığını belirterek YENİ Parti Tarım Politikaları Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu'nu fındık üreticilerinin çıkarlarına karşı hareket etmekle suçladı. Adıgüzel, FİSKOBİRLİK üst yönetimi hakkında da soruşturma başlatılması ve yöneticilerin görevden alınması çağrısında bulundu.

CHP Ordu Milletvekili Adıgüzel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rekabet Kurumunun Ferrero hakkında soruşturma başlattığını duyurdu. Adıgüzel, daha önce Ordu'ya gelerek Ferrero'yu övdüğünü ileri sürdüğü YENİ Partili Sencer Solakoğlu'na sert eleştiriler yöneltti.

Adıgüzel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Rekabet Kurumu Ferrero'ya soruşturma başlattı. Sencer Solakoğlu! Gel de kurtar şimdi Ferrero'nu... Yeni Parti'nin tarım şeyisi Sencer Solakoğlu Ordu'ya gelmiş Ferrero'yu övmüş, üreticiye de parmak sallamıştı. 400 bin fındık üreticisi, 1 milyon süt üreticisi, ata tohumun düşmanıdır. Bu adam global sermayenin Türk siyasetine yerleştirdiği bir Truva atıdır. AKP'nin Cüneyt Zapsu'su ne ise bu da Yeni Parti'nin Zapsusu'dur. Özgür Özel tarafından da her yerde takdim edilmektedir.

Övdüğü Şili fındığını bizim tavuklara versen yemez. Bir fındık ağacından 84 kilo fındık üretildiğini söylüyor. O dediğin fındık ağacı değil ve bir dönüm. İşte bu kadar fındıktan bi haber adamları tarım gölgesi diye kakalıyorlar. İki sığır güdüp iki kelime öğrenmiş, inovasyon, katma değer falan, ahkam kesiyor. İki süslü kelime, bir süslü kemer ile olmuyor o işler öyle kovboy.

Yıllardır fındıktaki F Tipi yapı diye söylüyorum. Bu yapının ilk ayağı Ferrero'dan sonra şimdi sıra fındıktaki F tipi yapının ikinci ayağı Fiskobirlik üst yönetimine soruşturma başlatılıp derhal görevden alınmalı, Fiskobirlik siyasetin elinden alınıp üreticiye verilmelidir. Tüm sorunların çözümü için ise adres bellidir. Meclist'e iki defa verdiğimiz fındık kanunu teklifimiz orada duruyor..."

Kaynak: ANKA
Cumhuriyet Halk PartisiMilletvekiliPolitikaEkonomiGüncelOrduSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nişanlısından ayrılan Ercan Acar, Gemlik İskele Meydanı’nda vatandaşlara lokma ikram etti Nişanlısından ayrılan Ercan Acar, Gemlik İskele Meydanı'nda vatandaşlara lokma ikram etti
Kocaelispor’dan 18 yıl sonra bir ilk Kocaelispor'dan 18 yıl sonra bir ilk
Galatasaray’dan kulüp rekoru Galatasaray'dan kulüp rekoru
Sıkı bağlanmayan ipler faciaya davetiye çıkardı Çarmıh kalkınca kendini yerde buldu Sıkı bağlanmayan ipler faciaya davetiye çıkardı! Çarmıh kalkınca kendini yerde buldu
Erdoğan ve Aliyev’in basın toplantısına damga vuran final Salon ayağa kalktı Erdoğan ve Aliyev'in basın toplantısına damga vuran final! Salon ayağa kalktı
Ayser Çalık Ortaokulu saldırısına ait kamera tutanakları: Bahçede bisikletli 2 çocuk görüntülendi Ayser Çalık Ortaokulu saldırısına ait kamera tutanakları: Bahçede bisikletli 2 çocuk görüntülendi
Fenerbahçe yenilgisi Iraola’nın başını yaktı Fenerbahçe yenilgisi Iraola'nın başını yaktı
Emekli maaşlarında tüm hesapları değiştirecek formül Zamda 31 bin lira sürprizi Emekli maaşlarında tüm hesapları değiştirecek formül! Zamda 31 bin lira sürprizi!
19:41
O hareketi Sergen Yalçın’a mı yaptı İrfan Can Kahveci’den açıklama
O hareketi Sergen Yalçın'a mı yaptı? İrfan Can Kahveci'den açıklama
19:19
Fon iddialarıyla ilgili Taner Yıldız’dan zehir zemberek açıklama
Fon iddialarıyla ilgili Taner Yıldız'dan zehir zemberek açıklama
19:12
Emre Belözoğlu’ndan farklı galibiyet sonrası dikkat çeken sözler: İyi değiliz
Emre Belözoğlu'ndan farklı galibiyet sonrası dikkat çeken sözler: İyi değiliz
19:04
Burak Yılmaz, 5-0’lık ağır yenilginin ardından çılgına döndü
Burak Yılmaz, 5-0'lık ağır yenilginin ardından çılgına döndü
18:18
İlham Aliyev, COP31 Zirvesi’ne katılacak
İlham Aliyev, COP31 Zirvesi'ne katılacak
18:18
Almanya’da uyuşturucu baronu Diyar Gündüz cezaevinden scooter ile kaçtı
Almanya'da uyuşturucu baronu Diyar Gündüz cezaevinden scooter ile kaçtı
18:08
Türkiye ve Irak’tan “PKK“ hamlesi Ortak komite faaliyete geçiyor
Türkiye ve Irak'tan "PKK" hamlesi! Ortak komite faaliyete geçiyor
17:50
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçında gol oldu yağdı
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçında gol oldu yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 19:50:09. #.0.3#
SON DAKİKA: CHP'li Adıgüzel, Solakoğlu'nu fındık üreticisi karşıtı diye suçladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android