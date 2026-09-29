CHP\'li Akay, BTK\'yı sansürle suçlayıp Batuhan Mumcu\'yu istifaya davet etti

(ANKARA) - CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'nun fon skandalından önce görevden ayrıldığına dikkati çekerek, "Sonra BTK'da yönetim kurulu üyesi oldu. Korktuğunuz bir şey var mı da siz BTK'daki gücünüzü kullanarak bu haberlere erişim engeli getiriyorsunuz ve silmeye çalışıyorsunuz. Bu andan itibaren 1 dakika dahi Batuhan Mumcu'nun BTK Yönetim Kurulu üyeliğinde kalmaması gerekir. Buradan kendisini istifaya davet ediyoruz" dedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, fon krizine ilişkin TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Sosyal medyada bazı hesaplara getirilen erişim engellerine değinen Akay, Barış Akademisyenleri, Ali İsmail Korkmaz Vakfı, Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, Kırmızı Kedi Yayınevi kurucusu Haluk Hepkon ve Prof. Dr. Yaman Akdeniz'in sosyal medya hesaplarına getirilen kısıtlamaları hatırlattı. Erişim engelinin artık bir hukuk tedbiri olmaktan çıkıp iktidarın hoşuna gitmeyen haberleri kapatma aracına dönüştüğünü söyleyen Akay, son dönemde bu sansürün özellikle fon skandalına odaklandığını savundu.

Fon skandalının toplumsal boyutuna dikkati çeken Cevdet Akay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yüz binlerce vatandaşın parasını yatırdığını hepimiz biliyoruz ve bu paranın da kaybolduğunu biliyoruz. Yaklaşık 1 milyon 500 bin kişi; şimdi açıklanan rakam 545 bin 458 tüzel kişi olabilir. Ama bunların yakınlarının, eşinin, dostunun, akrabasının parasıyla ve Borsa İstanbul'da direkt alım satım yapanları da dikkate aldığınızda 1 milyon 500 bin kişiye tekabül ediyor. Bunların da 3 kişilik bir aile olduğunu düşünürseniz 4 milyon 500 bin kişinin mağdur olduğu bir yapıdan, bu skandaldan bahsediyoruz. Muhalifler rahatsız, AK Parti'ye oy verenler rahatsız, vatandaşlarımız rahatsız. İnsanların alın teriyle biriktirdiği paralar maalesef yok oldu. Vatandaş soruyor, 'Benim param ne oldu, bu fonları kim yönetti? Kimler önceden biliyordu, kimler buradan haksız kazanç elde etti? Bu konular araştırılacak mı?' Bunları sormak suç mu? veya bunları soran kişilerin yaptığı haberlere engel getirmek bir suç mu? Olmamalı."

Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu gibi denetleyici kurumların görevini zamanında yapmadığını söyleyen Akay, "Borsadaki hisselerin de değer kaybıyla beraber rakam 2 haftada 2 trilyon 700 milyar TL'ye ulaşmıştı. Şimdi 4 trilyon TL'lere doğru gitti rakam. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2025 yılının son çeyreğinde olaydan haberdar olduğu halde ve manipülasyonu kendisi direkt ifade ettiği halde neden sonuna kadar gidememiştir veya SPK'da çalışma grubu kurulduğu halde bu çalışma grubunun oluşturduğu rapor niye kamuoyuyla paylaşılmamıştır?" sorularını yöneltti.

BATUHAN MUMCU'YA İSTİFA ÇAĞRISI

Tasfiye edilen şirketler arasında yer alan Buls Yatırım (BOOST) ve Lidya Yatırım üzerinden yaşanan ilişkiler ağına dikkati çeken Cevdet Akay, eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ve eşi Neslihan Mumcu'nun ortak olduğu yatırım şirketlerine değindi. Buls Yatırım'ın 14 milyar 600 milyon TL büyüklüğünde ve bünyesinde 28 fon barındıran bir yapı olduğunu belirten Akay, şunları söyledi:

"Bunun ortaklarından biri kim? Neslihan Mumcu. Bu kişinin eşi kim? Batuhan Mumcu. Batuhan Mumcu daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda bakan yardımcılığı yapmış bir isim. Bu kişi 31 Ağustos 2026 tarihinde bakan yardımcılığından ayrılıyor veya ayırttırıyorlar. Peki bu olaylar çıkmadan önce acaba eşi burada yönetim kurulu üyesi veya hissedar olduğu için bilmediğimiz bir şeyler var mı diye mi ayrıldı? Neden ayrıldı? Peki ayrıldıktan sonra nereye geldi? BTK'da yönetim kurulu üyesi oldu. Buls ve Lidya Yatırım'ın ortaklık yapısı benzer. Neslihan Mumcu'nun her iki tarafta da ortak olduğunu göreceksiniz. Burada Kemal Akkaya var, Enver Çelik var... Bütün bunların cevaplanması gerekiyor. Korktuğunuz bir şey var mı da siz BTK'daki gücünüzü kullanarak bu haberlere erişim engeli getiriyorsunuz ve silmeye çalışıyorsunuz. Bu andan itibaren 1 dakika dahi Batuhan Mumcu'nun BTK Yönetim Kurulu üyeliğinde kalmaması gerekir. Buradan kendisini istifaya davet ediyoruz."

"OLAYLAR BAŞLAMADAN İSTİFA EDEN BAŞKA SİYASETÇİ VE BÜROKRAT VAR MI?"

Buls Yatırım bünyesindeki "IEE" kodlu serbest fonda, fon büyüklüğünün 2,4 katı kadar riskli pozisyon açıldığını belirten Akay, şunları söyledi:

"Basitçe şöyle anlatacak olursak, fonda 100 lira para varsa bu hisselerde yaklaşık 240 liralık pozisyon açılmış, pozisyona girilmiş. Mümkün müdür? Olmaması gerekir. Fonun sahip olduğundan daha fazla parayla işlem yapılması yeni borçlanma veya kaldıraç kullanıldığı iddiasını ortaya koyuyor. Dolayısıyla yatırımcıların, vatandaşlarının parasını da daha fazla riske atmak oluyor. Şimdi buradaki bütün hareketlerin araştırılması gerekiyor. Alım satımlarının araştırılması gerekiyor. Olaylar başlamadan önce istifa eden kimdir? Örneğin Batuhan Mumcu istifa etmiştir. Bunun gibi başka istifa eden siyasetçi ve bürokrat var mıdır? İçeriden bilgi vererek haksız kazanç elde edilmesine sebep teşkil eden durumlar olmuş mudur? Batuhan Mumcu bu fon yatırım şirketleriyle ilgili olarak Buls ve Lidya ile ilgili önemli karar toplantılarına katılmış mıdır? Burada nasıl kararlar alınmıştır. Bu şirketlerden başka şirketlere dolaylı olarak veya direkt olarak transferler olmuş mudur? Hissedarlara para aktarımı olmuş mudur? Örtülü kazanç olmuş mudur? Bütün bunların ortaya kurulması gerekiyor."

"FAHİŞ KAZANÇLARI KENDİ İNİSİYATİFİNİZLE GERİ ÖDEYİN"

Fonlar üzerinden yüksek kazanç sağlayan başta siyasetçi ve bürokratların tespit edilmesi gerektiği, bu kişilerin mal varlıklarına el konulması gerektiğini söyleyen Akay, "Buradaki işlem yapan ve yüksek kazanç elde eden herkese sesleniyorum: Gelin, elde ettiğiniz fahiş karları bir an önce kendi inisiyatifinizle geri ödeyin. Kazanç iade edilebilir fakat bir taraftan da hukuki sorumluluğun takip edilmesi gerekir. Etkin pişmanlık gibi bir uygulama olsun. Süratle tahsilatlar oluşsun ki mağdur olan vatandaşların parası bir an önce ödensin" çağrısında bulundu.

"KAZANÇ İADE EDİLEBİLİR AMA HUKUKİ SORUMLULUK TAKİP EDİLMELİ"

Fatma Betül Sayan Kaya'nın fonlar üzerinden kazandığı parayı iade etttiğinin öne sürüldüğünü belirten Akay, SPK'ya göre ödemenin kazancın 2 katı olması gerektiğine dikkati çekerek, "Bu kazanç iade edilebilir fakat bir taraftan da hukuki sorumluluğunun da takip edilmesi gerekir. Etkin pişmanlık gibi bir uygulama olmuş. Buradan ihtiyari olarak neticede kamu kurum ve kuruluşları, siyasetçiler, bürokratlar, burada çalışanlar, her neyse özel sektör kişileri dahil, savcılık soruşturması neticesinde durum net bir şekilde ortaya çıkacak. Zaten buradaki bütün işlemler, kayıtlar, merkezi kayıt kuruluşunda, SPK'da mevcut, takas bankta bütün bilgiler mevcut, aracı bankalarda da bütün bu bilgiler mevcut, ortaya çıkacaktır. Şimdiden bunu ifade ediyoruz. Süratle tahsilatlar oluşsun ki mağdurların parası bir an önce ödensin" ifadelerini kullandı

"MAĞDURİYETLER GİDERİLMELİ"

Basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cevdet Akay, mağdur olan vatandaşların durumuna ilişkin şunları kaydetti:

"Bu birikimlerden en kısa sürede bir ön ödeme yapılması gerekir. Kredi borçları var, kredi kartı limitleri dolmuş, perişan durumdalar. 16'sındaki değer üzerinden alacak tespit edilirken, emir veremeyen vatandaşın düşmüş değer üzerinden alacağını hesaplamak adil değildir. Tasfiye sürecindeki İş Bankası ve Ziraat Bankası nezdindeki fon hesapları şeffaf bir şekilde yönetilmeli ve her ödeme kamuoyuna açıklanmalıdır. Ayrıca MASAK ve 193 ülkenin üye olduğu uluslararası istihbarat ağı kullanılarak yurt dışına kaçırılan yatlar, katlar, gayrimenkuller ve banka hesapları tespit edilmeli, kırmızı bülten de dahil olmak üzere bu paraların iadesi sağlanmalıdır."

78 YAŞINDAKİ MAĞDURUN MECLİS'E GİRİŞİNE YASAK

Akay, dün Meclis'te kendisiyle basın açıklaması yapan fon mağduru 78 yaşındaki Rahime Yüceer'in Meclis'e girişine yasak konulduğunu belirterek, "Meclis giriş yasağı koymuş. Herhalde bir yanlışlık var. Acaba kürsüde geldiği için, konuştuğu için mi, bizi ziyaret ettiği için mi? Buradan Meclis Başkanlığından da bir açıklama bekliyoruz. 78 yaşındaki teyzemizin kimseye zararı olmaz, geldi mağduriyetini anlattı" diye konuştu.