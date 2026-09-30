CHP\'li Akay, İşsizlik Fonu\'nun 4 milyar lirası için tedbir ve tasfiye sorusu yöneltti

(ANKARA) - CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, İşsizlik Sigortası Fonu'nun, sermaye piyasalarında değerlendirilen yaklaşık 4 milyar lirasına ilişkin, "Vatandaşın alın teriyle oluşan İşsizlik Fonu'nun tek bir kuruşunun bile nerede değerlendirildiği kamuoyundan gizlenemez" dedi. Akay, söz konusu tutarın hangi fonlarda tutulduğunun ve tedbir veya tasfiye kararlarına konu olan fonlarda bulunup bulunmadığının açıklanmasını istedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığı İşgücü İstatistiklerini değerlendirdi. Akay, TÜİK verilerine ilişkin yaptığı açıkamada, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün açıklanan verilere göre resmi işsizlik yüzde7,8. Ancak atıl işgücü oranı yüzde31'e yükseldi. Geniş tanımlı işsiz sayısı ise 12,6 milyona ulaştı. Milyonlarca insan iş ve geçim derdindeyken, işsiz kaldığında güvencesi olması için oluşturulan İşsizlik Sigortası Fonu'nun 851 milyar liralık varlığı bulunuyor. Bu varlığın yaklaşık yüzde 0,5'lik kısmı, yani 4 milyar liraya yakın bir tutar sermaye piyasalarında değerlendiriliyor. Tam da bu dönemde, 11-29 Eylül tarihleri arasında BEFAS'ta işlem gören BES fonlarından 6,67 milyar lira net nakit çıkışı yaşandı. Aynı süreçte bazı fon ve şirketler hakkında tedbir ve tasfiye kararları alındı. Daha önce sorduk, tekrar soruyoruz: İşsizlik Sigortası Fonu'nun sermaye piyasalarında değerlendirilen yaklaşık 4 milyar lirası hangi fonlarda tutuluyor? Bu paranın tedbir veya tasfiye kararlarına konu olan fonlarda bulunan bir kısmı var mı? Vatandaşın alın teriyle oluşan İşsizlik Fonu'nun tek bir kuruşunun bile nerede değerlendirildiği kamuoyundan gizlenemez. İlgili kurumlar bu sorulara açık ve net cevap vermelidir."