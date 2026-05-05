CHP'li Akay: Yeni Vergi Düzenlemesi Adaletsiz

05.05.2026 23:52
Cevdet Akay, yurt dışı kazançlarına getirilen yeni vergi düzenlemesinin adaletsizlik yarattığını belirtti.

(ANKARA) - CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, yurt dışı iştirak kazançlarına yönelik yeni vergi düzenlemesine ilişkin, "Türkiye'de vergi sistemi giderek daha ayrıcalıklı bir yapıya bürünüyor. Oysa ihtiyaç duyulan şey, istisnaları genişletmek değil, vergi yükünü adil ve dengeli dağıtmaktır. Aksi halde bu sistem sürdürülebilir olmaktan çıkar, toplumsal vicdanda karşılık bulmaz" dedi.

CHP Karabük Milletveklili Cevdet Akay, yurt dışı kazançlarına yeni vergi düzenlemesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Akay, "Yurt dışı iştirak kazançlarına getirilen yeni vergi düzenlemesi, adı 'teşvik' olsa da özü itibarıyla vergi sisteminde ciddi bir kırılmaya işaret ediyor" diyerek, düzenlemeyle Türkiye'deki bir şirketin yurt dışındaki ortaklığından elde ettiği karın yüzde 80'ini vergilendirme dışında bırakabileceğini işaret etti.

Büyük ölçekli sermayelerin kazancının önemli bir bölümünün vergisiz hale getirildiğine dikkati çeken Akay, meselenin sadece teknik değil, "doğrudan bir tercih meselesi" olduğunun altını çizdi. Akay, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bir yanda maaşından, ücretinden, yaptığı her harcamadan vergi ödeyen milyonlar var. Diğer yanda ise kazancını uluslararası yapılar üzerinden yöneten ve artık bu kazançların büyük kısmını düşük vergiyle sisteme sokabilen şirketler. Bu durum, vergi sisteminin yükünü daha da dengesiz hale getiriyor."

Üstelik bu düzenleme yalnızca bir istisna yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda vergi tabanını da daraltıyor. Devletin toplaması gereken vergi azalırken, bu açığın nasıl kapatılacağı sorusu ortada duruyor. Türkiye'de bunun cevabı ne yazık ki çoğu zaman değişmiyor, dolaylı vergiler artıyor, ücretli kesimin üzerindeki yük ağırlaşıyor. Yani sistem, güçlü olanı korurken yükü yine vatandaşa yüklüyor."

"Sabit gelirli kesimler yük taşıyorsa adil bir sistemden söz edilemez"

Vergi adaletinin sadece oran olmadığını, kimin ne kadar ödediğiyle ölçüldüğünü belirten Akay, "Eğer büyük kazançlar daha az vergilendirilirken, sabit gelirli kesimler daha fazla yük taşıyorsa ortada adil bir sistemden söz edilemez" dedi. Akay, yeni vergi düzenlemesinin yatırımı teşvik etmekten çok mevcut eşitsizliği derinleştirme riski taşıdığını vurguladı.

Akay, "Sonuç olarak, yapılan değişiklik açık bir gerçeği ortaya koyuyor, Türkiye'de vergi sistemi giderek daha ayrıcalıklı bir yapıya bürünüyor. Oysa ihtiyaç duyulan şey, istisnaları genişletmek değil, vergi yükünü adil ve dengeli dağıtmaktır. Aksi halde bu sistem sürdürülebilir olmaktan çıkar, toplumsal vicdanda karşılık bulmaz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

