Aylin Nazlıaka: "Akıllara Ziyan Bir Dava Sürecinin İçindeyiz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aylin Nazlıaka: "Akıllara Ziyan Bir Dava Sürecinin İçindeyiz"

07.05.2026 13:39  Güncelleme: 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, Murat Kurum'un seçim kampanyasının finanse edildiğine dair iddiaları gündeme getirerek, İBB davasının akıllara ziyan bir süreç olduğunu ve gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkacağını ifade etti.

Haber: Mehmet OFLAZ - Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) - CHP'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, iş insanı Murat Gülibrahimoğlu'nun AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un seçim kampanyasını finanse ettiği iddialarını anımsatarak, "Gerçekten akıllara ziyan bir dava sürecinin içindeyiz. Ama biliyoruz ki bu zulüm bitecek çünkü bir söz vardır, gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır" ifadesini kullandı.

CHP'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, İBB davasını izlemek için bulunduğu Silivri'de ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, halen 77 kişinin tutuklu olarak yargılandığını hatırlatarak, "Bu süreç hızlandıkça, arkadaşlarımız ifade verdikçe tahliyeler de artacak. Bir an önce herkesin serbest kalmasını bekliyoruz. Bugün duruşma salonunda duygulu anlar yaşandı. Aileler, arkadaşlarımız salona girdiğinde birkaç dakikalık kurdukları göz teması ve seslenişlerle bile kendilerini o duygusal bağı kurmuş şekilde hissediyorlar. Ama artık bu çilenin bitmesi gerekiyor" dedi.

Nazlıaka, "Bu dava çöktü, çöktü, çöktü. Her geçen gün, burada ne gibi mesnetsiz iddialarla karşı karşıya olduğunu arkadaşlarımızın, daha net şekilde görüyoruz. Şu an firari olan Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketi Murat Kurum'a, AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne para transferi yapmış, Murat Kurum'un İBB Başkan adaylığı sürecinde bütün PR çalışmalarını finanse edecek bir destek sağlamış. İlim Yayma Cemiyeti'ne para transferi yapmış, Yeni Akit gazetesine para transferi yapmış, AKP'li ilçe belediyelerine destek olmuş. Bu belediyelerle ilgili hiçbir şey yok ama CHP'li belediyeler yargılanıyor, öyle mi. Gerçekten akıllara ziyan bir dava sürecinin içindeyiz. Ama biliyoruz ki bu zulüm bitecek çünkü bir söz vardır, gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır, biliyoruz ki gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aylin Nazlıaka: 'Akıllara Ziyan Bir Dava Sürecinin İçindeyiz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın’ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde Sergen Yalçın'ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde
Aynı masada hem sezaryen hem de beyin ameliyatı yapılan kadın sağlığına kavuştu Aynı masada hem sezaryen hem de beyin ameliyatı yapılan kadın sağlığına kavuştu
Acun Ilıcalı, takımı şampiyon olursa oyuncularına vereceği ödülü duyurdu Acun Ilıcalı, takımı şampiyon olursa oyuncularına vereceği ödülü duyurdu
Aziz Yıldırım başkanlığa kızı için aday olmuş Aziz Yıldırım başkanlığa kızı için aday olmuş
Brüksel Havayolları’nın 4-6 haftalık jet yakıtı kaldı Brüksel Havayolları'nın 4-6 haftalık jet yakıtı kaldı
YSK Başkanlığına seçilen Serdar Mutta kimdir YSK Başkanlığına seçilen Serdar Mutta kimdir?

14:10
Metin Özçelik göreve geri mi dönüyor Danıştay’ın kararını hukukçular yorumladı
Metin Özçelik göreve geri mi dönüyor? Danıştay'ın kararını hukukçular yorumladı
14:05
Dünya devinden Osimhen için güldüren teklif
Dünya devinden Osimhen için güldüren teklif
13:58
Akaryakıta birer gün arayla iki indirim birden
Akaryakıta birer gün arayla iki indirim birden
13:14
Özgür Özel’den SAHA 2026’ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika
Özgür Özel'den SAHA 2026'ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika
13:10
Yemen’de pes dedirten görüntü Araçların arasında su değil tabanca satılıyor
Yemen'de pes dedirten görüntü! Araçların arasında su değil tabanca satılıyor
12:22
Uluslararası Ulaştırma Forumu’nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu
Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 14:21:34. #7.12#
SON DAKİKA: Aylin Nazlıaka: "Akıllara Ziyan Bir Dava Sürecinin İçindeyiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.