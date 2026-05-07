Aylin Nazlıaka: "Akıllara Ziyan Bir Dava Sürecinin İçindeyiz"

(İSTANBUL) - CHP'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, iş insanı Murat Gülibrahimoğlu'nun AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un seçim kampanyasını finanse ettiği iddialarını anımsatarak, "Gerçekten akıllara ziyan bir dava sürecinin içindeyiz. Ama biliyoruz ki bu zulüm bitecek çünkü bir söz vardır, gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır" ifadesini kullandı.

CHP'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, İBB davasını izlemek için bulunduğu Silivri'de ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, halen 77 kişinin tutuklu olarak yargılandığını hatırlatarak, "Bu süreç hızlandıkça, arkadaşlarımız ifade verdikçe tahliyeler de artacak. Bir an önce herkesin serbest kalmasını bekliyoruz. Bugün duruşma salonunda duygulu anlar yaşandı. Aileler, arkadaşlarımız salona girdiğinde birkaç dakikalık kurdukları göz teması ve seslenişlerle bile kendilerini o duygusal bağı kurmuş şekilde hissediyorlar. Ama artık bu çilenin bitmesi gerekiyor" dedi.

Nazlıaka, "Bu dava çöktü, çöktü, çöktü. Her geçen gün, burada ne gibi mesnetsiz iddialarla karşı karşıya olduğunu arkadaşlarımızın, daha net şekilde görüyoruz. Şu an firari olan Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketi Murat Kurum'a, AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne para transferi yapmış, Murat Kurum'un İBB Başkan adaylığı sürecinde bütün PR çalışmalarını finanse edecek bir destek sağlamış. İlim Yayma Cemiyeti'ne para transferi yapmış, Yeni Akit gazetesine para transferi yapmış, AKP'li ilçe belediyelerine destek olmuş. Bu belediyelerle ilgili hiçbir şey yok ama CHP'li belediyeler yargılanıyor, öyle mi. Gerçekten akıllara ziyan bir dava sürecinin içindeyiz. Ama biliyoruz ki bu zulüm bitecek çünkü bir söz vardır, gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır, biliyoruz ki gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak" değerlendirmesini yaptı.