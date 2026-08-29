CHP'li Balk: Birlikteliğe ve Sokak Siyasetine Vurgu - Son Dakika
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CHP'li Balk: Birlikteliğe ve Sokak Siyasetine Vurgu

CHP\'li Balk: Birlikteliğe ve Sokak Siyasetine Vurgu
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CHP Sivas İl Başkanı Semih Balk, basın toplantısında birlik, sokak siyaseti ve toplum yararı vurguladı.

CHP Sivas İl Başkanı Semih Balk, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kentteki bir kafeteryada basın toplantısı düzenleyen Balk, ülkenin ve milletin çıkarlarının söz konusu olduğu her meselede ayrışmanın değil birlikteliğin, kavganın değil sağduyunun, kişisel hesapların değil Türkiye'nin ortak geleceğinin yanında olacaklarını söyledi.

CHP Sivas il örgütü olarak aynı sorumluluk ve kararlılıkla çalıştıklarını belirten Balk, "Göreve geldiğimiz 22 Temmuz'dan itibaren tecrübeli kadrolarımızla örgütlenme çalışmalarımızı hızla tamamlayarak Sivas'ımızın sorunlarını tespit etmeye, bu sorunların çözümüne yönelik projelerimizi ve önerilerimizi hazırlamaya başladık. Siyasetimizi halk için, halkla birlikte yapacağız. Bina siyaseti değil, sokak siyaseti yapacağız." dedi.

Balk, esnafın yanında olacaklarını, emeklinin, işçinin, çiftçinin ve üreticinin sesini dinleyeceklerini vurgulayarak, "Gençlerimizin geleceğe umutla bakabilmesi, kadınlarımızın hayatın her alanında daha güçlü olması için mücadele edeceğiz. Sivas'ın ve ülkemizin yararına olan her doğru işin yanında, yanlış gördüğümüz her uygulamanın da karşısında olacağız. Bunu yaparken siyasi parti, kişi veya kurum ayrımı gözetmeyeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Partiler, Güncel, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Balk: Birlikteliğe ve Sokak Siyasetine Vurgu - Son Dakika

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