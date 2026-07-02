CHP'li Bankoğlu'ndan TBMM'deki Cinsel İstismar Davası Kararına Tepki: "Çocukları Koruyamadığınız Meclis'te, Hukuktan da Bahsedemezsiniz" - Son Dakika
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CHP'li Bankoğlu'ndan TBMM'deki Cinsel İstismar Davası Kararına Tepki: "Çocukları Koruyamadığınız Meclis'te, Hukuktan da Bahsedemezsiniz"

02.07.2026 17:08  Güncelleme: 18:19
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CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, TBMM'de stajyer kız öğrencilere yönelik cinsel istismar davasında verilen cezaların yetersiz olduğunu belirterek, adaletin tam anlamıyla tecelli etmediğini söyledi.

(TBMM) - CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, TBMM'deki stajyer kız öğrencilere yönelik "cinsel istismar" davasında verilen karara tepki göstererek, "Bu cezalar ne mağdur çocukların ne de ailelerinin vicdanını rahatlatmış, ne de kamuoyundaki beklentiyi karşılamıştır. Çocukları koruyamadığınız bir Meclis'te, adaletten de hukuktan da bahsedemezsiniz" açıklamasını yaptı.

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM'de stajyer kız öğrencilere yönelik cinsel istismar iddialarına ilişkin görülen 5 sanıklı davada, sanıklar Durmuş U'ya 6 yıl 16 ay 3 gün, İbrahim B'ye 1 yıl 15 ay, Recep S'ye 6 yıl 3 ay, Halil İ.G'ye 1 yıl 16 ay 3 gün hapis cezası verilmesine ve Ramazan Ç'nin ise beraat etmesine tepki gösterdi.

"Bu karar, adaletin tam anlamıyla tecelli ettiğini göstermekten uzaktır. Meclis çatısı altında tek bir çocuğun bile güvende hissetmediği bir düzeni asla kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullanan Bankoğlu, şunları kaydetti:"

"En üst düzeyde güvenliğin ve hukuki hassasiyetin olması gereken Meclis çatısı altında, stajyer kız çocuklarının cinsel istismara maruz kalması ülkemiz adına çok büyük bir çürümenin göstergesidir. Biz en başından beri Meclis'te yaşanan bu skandalın münferit birer vaka olarak görülemeyeceğini, yaşananların kamu kurumlarındaki liyakatsizliğin, denetimsizliğin ve yıllardır sürdürülen sistematik cezasızlık politikalarının doğrudan bir sonucu olduğunu ifade ettik. Bugün açıklanan cezalarla birlikte sanıkların da cezaevinde bulunduğu süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi. Bu cezalar ne mağdur çocukların ne de ailelerinin vicdanını rahatlatmış, ne de kamuoyundaki beklentiyi karşılamıştır. Çocukları koruyamadığınız bir Meclis'te, adaletten de hukuktan da bahsedemezsiniz."

"KOMİSYON ÇALIŞMA USULÜ İTİBARİYLE DE SKANDALI ÖRTBAS ETMEK ÜZERİNE KURULUYDU"

Bu skandal açığa çıktığında 20 Kasım 2025'te idari soruşturma başlatılmış, dört Meclis çalışanı tutuklanmıştı. 9 Şubat'taki duruşmada dört tutuklu sanık hakkında tahliye kararı verilmiş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine sanıklardan üçü yeniden tutuklanmıştı. Daha sonra istismar suçunun failleri, sabit ikametgah ve delillerin toplanmış olması gibi gerekçelerle serbest bırakılmıştı. Kamuoyu baskısı olmasa çoktan sümenaltı edilecek olan bu dosya, bir kez daha gösterdi ki bu düzen çocukları korumaktan acizdir, failleri ise el üstünde tutmaktadır. Siyasetçilere ve belediye başkanlarına gelince yargı kılıcını en sert şekilde kullananlar, sıra Meclis'teki kendi çürümüş düzenine geldiğinde nasıl da ölçülülükten, tutukluluğun tedbir olmasından, tutukluluk süresini göz önüne alıp tahliye etmekten dem vuruyorlar. Üstelik Meclis'te kurulan komisyonun da akıbeti, aldığı kararlar ve sonuçları kamuoyuna duyurulmadı. Komisyon çalışma usulü itibariyle de skandalı örtbas etmek üzerine kuruluydu."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Aysu Bankoğlu, Milletvekili, 3. Sayfa, Politika, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Bankoğlu'ndan TBMM'deki Cinsel İstismar Davası Kararına Tepki: 'Çocukları Koruyamadığınız Meclis'te, Hukuktan da Bahsedemezsiniz' - Son Dakika

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