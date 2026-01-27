Ali Mahir Başarır, Hakkındaki İddiaları Yalanladı: "Bu İftiracı, Utanmaz Adam Hakkında Suç Duyurusunda Bulunuyorum" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ali Mahir Başarır, Hakkındaki İddiaları Yalanladı: "Bu İftiracı, Utanmaz Adam Hakkında Suç Duyurusunda Bulunuyorum"

27.01.2026 13:56  Güncelleme: 15:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında ileri sürülen iddiaları yalanlayarak, konuyla ilgili itirafçıya suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Başarır, kendisi hakkında yürütülen hiçbir soruşturma olmadığını belirtti.

(ANKARA) – CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklu olduğu soruşturma kapsamında bir itirafçının kendisi hakkında öne sürdüğü "Antalya'da daire aldı, Muhittin Böcek para verdi" şeklindeki iddialarını yalanlayarak, söz konusu kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklu olduğu soruşturmada bir itirafçının kendisi hakkında öne sürdüğü iddiaları yalanladığı bir açıklama yaptı. Başarır, şöyle konuştu:

"Dün uzun süreden beri devam eden soruşturmanın sonucunda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımızın, belediyemizin iddianamesi tamamlandı ve açıklandı.

Orada bir itirafçı, bir iftiracı hakkımda, 'Antalya'da daire aldı, Muhittin Böcek para verdi' gibi iddialarda bulundu. Savcılık bunu araştırmış ve savcılık iddianamede Ali Mahir Başarır adına kolluk kuvvetlerince yapılan araştırma sonucunda Antalya ilinde aktif ya da pasif hiçbir taşınmazın olmadığını tespit etmiş ve yazmış. Hakkımda da iddianamede bir soruşturma yok ama bunu alçakça sanki yargılanıyormuşum gibi bir algı yaratmak istiyorlar, özellikle havuz meydası. Ben bir adım daha ileri gidiyorum. Beni, banka hesaplarımı, tapu kayıtlarımı inceleyin. Türkiye'nin her yerini inceleyin. Telefon kayıtlarıma da bakabilirsiniz. Gerçekler ortaya çıkacaktır.

Bugün itibarıyla bu iftiracı, itirafçı, utanmaz adam hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Her şey araştırılsın. Sayın Böcek de ifade verecektir. Tüm Antalya'da ifade verecektir. Biz orada siyasi çalışmalar dışında hiçbir faaliyette bulunmadık. Kamuoyunun takdirine sunuyorum bu utanmazlığı, bu iftiraları, bu alçaklığı."

Kaynak: ANKA

Ali Mahir Başarır, Muhittin Böcek, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Mahir Başarır, Hakkındaki İddiaları Yalanladı: 'Bu İftiracı, Utanmaz Adam Hakkında Suç Duyurusunda Bulunuyorum' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’de ABD liderliğindeki koalisyonun askeri üssünde hareketlilik sürüyor Suriye'de ABD liderliğindeki koalisyonun askeri üssünde hareketlilik sürüyor
Karadenizli’nin inadı inat Cami yapıp, cami yıktılar Karadenizli'nin inadı inat! Cami yapıp, cami yıktılar
İstanbullular her gün bu sesi çekiyor Metronun yürüyen merdivenlerinde bir garip arıza İstanbullular her gün bu sesi çekiyor! Metronun yürüyen merdivenlerinde bir garip arıza
İsrail’den Lübnan’a çifte saldırı Ölü ve yaralılar var İsrail'den Lübnan'a çifte saldırı! Ölü ve yaralılar var
Uganda, Somali’deki barış gücü askerlerini 19 yılın ardından geri çekiyor Uganda, Somali'deki barış gücü askerlerini 19 yılın ardından geri çekiyor
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum

15:53
Haaland, Galatasaray maçında oyanayacak mı Guardiola açıkladı
Haaland, Galatasaray maçında oyanayacak mı? Guardiola açıkladı
15:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin
15:40
Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı
Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı
15:28
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün! Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
14:43
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ı kabul etti
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti
14:39
Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL’miz herkese hayırlı olsun
Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 16:17:44. #7.11#
SON DAKİKA: Ali Mahir Başarır, Hakkındaki İddiaları Yalanladı: "Bu İftiracı, Utanmaz Adam Hakkında Suç Duyurusunda Bulunuyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.