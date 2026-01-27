Ali Mahir Başarır, Hakkındaki İddiaları Yalanladı: "Bu İftiracı, Utanmaz Adam Hakkında Suç Duyurusunda Bulunuyorum"

(ANKARA) – CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklu olduğu soruşturma kapsamında bir itirafçının kendisi hakkında öne sürdüğü "Antalya'da daire aldı, Muhittin Böcek para verdi" şeklindeki iddialarını yalanlayarak, söz konusu kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.

"Dün uzun süreden beri devam eden soruşturmanın sonucunda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımızın, belediyemizin iddianamesi tamamlandı ve açıklandı.

Orada bir itirafçı, bir iftiracı hakkımda, 'Antalya'da daire aldı, Muhittin Böcek para verdi' gibi iddialarda bulundu. Savcılık bunu araştırmış ve savcılık iddianamede Ali Mahir Başarır adına kolluk kuvvetlerince yapılan araştırma sonucunda Antalya ilinde aktif ya da pasif hiçbir taşınmazın olmadığını tespit etmiş ve yazmış. Hakkımda da iddianamede bir soruşturma yok ama bunu alçakça sanki yargılanıyormuşum gibi bir algı yaratmak istiyorlar, özellikle havuz meydası. Ben bir adım daha ileri gidiyorum. Beni, banka hesaplarımı, tapu kayıtlarımı inceleyin. Türkiye'nin her yerini inceleyin. Telefon kayıtlarıma da bakabilirsiniz. Gerçekler ortaya çıkacaktır.

Bugün itibarıyla bu iftiracı, itirafçı, utanmaz adam hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Her şey araştırılsın. Sayın Böcek de ifade verecektir. Tüm Antalya'da ifade verecektir. Biz orada siyasi çalışmalar dışında hiçbir faaliyette bulunmadık. Kamuoyunun takdirine sunuyorum bu utanmazlığı, bu iftiraları, bu alçaklığı."