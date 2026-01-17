CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi... Ali Mahir Başarır: Yakın Zamanda Seçim Olacak ve Hatay'ın Sorunlarını Biz Çözeceğiz

Haber: Mehmet OFLAZ - Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 82'ncisi bugün Hatay'da Defne Çekmece Kavşağı'nda yapılacak.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, miting öncesi ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Hatay'ın çok kıymetli olduğunu vurgulayan Başarır, "Büyük acılar çekti. Binlerce yurttaşımızı kaybettik. Hatay hepimizin, Genel Başkanımızın, bizlerin ikinci memleketi" dedi. Başarır, Hatay'a çok önem verdiklerini kaydederek, "Çok büyük sorunları var. Hala altyapı sorunları var, ulaşım sorunları var. Bunun çözülmesini ısrarla dile getirdik. Ama maalesef ki hep gerçekleri görmeyen bir iktidar var. Yakındır. Yakın bir zamanda seçim olacak ve Hatay'ın sorunlarını biz çözeceğiz. Bu yağmura, bu soğuğa rağmen akın akın Hatay'ın tüm ilçelerinden yurttaşlarımız geliyor. Ben çok teşekkür ediyorum. Bugün çok güzel bir miting olacak. Hataylılar bize, bizler Hatay'a sahip çıkacağız, çıkmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bu ülke aydınlanacak"

Başarır, İmamoğlu'nun 300 gündür cezaevinde olduğunun hatırlatılması üzerine şöyle konuştu:

"'Uçağı var' dediler, AK Parti'ye yakın bir adamın çıktı. 'Arabaları var' dediler, Cumhur İttifakına ait bir milletvekilinin çıktı. Yalanla, dolanla, algıyla, iftirayla Cumhurbaşkanı adayımız cezaevinde. Biz bu gerçeklerin toplum nezdinde ortaya çıktığını görüyoruz. Ama bir grup savcı hala demokrasiye karşı direniyor, hukuka karşı, adalete karşı direniyor. Bu kötü günler geçecek. Bu ülke aydınlanacak. Ben 86 milyona sesleniyorum: yalana, iftiraya, algıya inanmayın. Gerçek meydanlarda, gerçek sofralarda, gerçek çarşıda, pazarda. Bu ülkenin iki temel sorunu var. Bir açlık, sefalet, iki adalet. O yüzden Cumhurbaşkanı adayımıza Hatay'dan binlerce yurttaşımıza selam yolluyoruz. Her şey çok güzel olacak diyoruz."