CHP'li Başevirgen: "Akp, Yine 3-5 Yandaşa Yok Pahasına Hastanelerin Değerli Arsalarını Verecek"

30.04.2026 11:31  Güncelleme: 12:02
CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 32 ildeki toplam 71 sağlık alanı ve tesisin özelleştirme kapsamına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"AKP, 24 yıllık iktidarında özelleştirme adı altında 270'ten fazla kurum, fabrika ve binlerce kamu taşınmazını yok pahasına sattı. Geriye satacak bir kamu kaynağı bırakmayan iktidar şimdi de gözünü 32 ildeki toplam 71 sağlık alanı ve tesise dikti. AKP, yine 3-5 yandaşa yok pahasına hastanelerin değerli arsalarını verecek. Halkın katkılarıyla sadece hastane yapılması şartıyla, yeri, dönemin belediyesi tarafından devlete tahsis edilen Saruhanlı Devlet Hastanesi aktif olarak kullanılmasına rağmen, ilçenin merkezindeki değerli arsası satışa çıkarılıyor. Yine Salihli'nin en değerli kamu varlığı olan hastanede satışa çıkarılıyor. Söz konusu yandaşları olunca halkın ihtiyaçlarını göz ardı etmekten asla çekinmeyen iktidarı uyarıyoruz, kamunun malı kamuda kalmalıdır. Bu arsalar ilçelerin ihtiyaçlarına ve halkın taleplerine uygun olarak değerlendirilmelidir."

"İktidar, mevcut hastaneleri vatandaşın ulaşımının zor olduğu şehir dışındaki bölgelere yapacak"

Türkiye'deki kamusal varlıkların AK Parti eliyle satılmaya devam ettiğini ifade eden Başevirgen, "Ülkemiz için stratejik öneme sahip Türk Telekom başta olmak üzere TÜPRAŞ, PETKİM, ERDEMİR ve TEKEL gibi dev kuruluşlarıyla beraber kamunun kontrolü altında olması gereken elektrik dağıtım şebekeleri ve limanlar yabancı ve yerli sermayeye devredildi. Geriye satacak bir kamu kaynağı bırakmayan iktidar, 'halkın cebinden beş kuruş çıkmayacak' denilerek inşa edilen şehir hastanelerine ödenen fahiş kiralar ve döviz bazlı garantilerle bütçeyi batırdı. Şimdi de bu kara deliği kapatmak için şehirlerin merkezlerinde kıymetli arsaların üzerinde yer alan hastanelere gözünü dikti. Yine 3-5 yandaşa yok pahasına hastanelerin değerli arsalarını verecek, mevcut hastaneleri ise vatandaşın ulaşımının zor olduğu şehir dışındaki bölgelere yapacak" diye konuştu.

"Yandaşlarına, sattığı hastanenin arsasını altın tepside sunacak"

Başevirgen, özelleştirme kararından Manisa'nın da etkilendiğine işaret ederek, "Özelleştirme adı altında Saruhanlı ve Salihli devlet hastaneleri de satışa çıkarıldı. İktidar, Saruhanlı'nın göbeğindeki 50 yataklı faal hastaneyi satacak, ilçe dışına 50 yataklı bir hastane yapacak. Yani yandaşlarına, sattığı hastanenin arsasını altın tepside sunacak. Salihli Devlet Hastanesi ise 1952'den bu yana ilçe halkının sağlık ihtiyacını karşılayan, halk katkıları bağışlarla büyüyen bir kamusal sağlık mirası" dedi.

"Bu arsalar ilçelerin ihtiyaçlarına ve halkın taleplerine uygun olarak değerlendirilmelidir"

Sağlık Bakanlığı'nın "hastanelerin satıldığına" ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığına ilişkin açıklamasına da yanıt veren Başevirgen, "Satış listesine koyduğunuz bu araziler 'atıl' değil, aktif olarak kullanılan şehirlerimizin en kıymetli, en merkezi yerleridir. Yeni hastaneler eksiksiz biçimde hizmete girmeden, mevcut hastane alanlarının özelleştirme kapsamına alınması kamu yararı açısından kabul edilemez. Kamunun malı kamuda kalmalıdır. Bu arsalar ilçelerin ihtiyaçlarına ve halkın taleplerine uygun olarak değerlendirilmelidir. Sağlık Bakanlığı bu kararın gerekçesini, özelleştirme yöntemini, alanın gelecekte ne amaçla kullanılacağını ve halkın sağlık hizmetinin nasıl güvence altına alınacağını derhal açıklamalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2026 12:02:55. #7.12#
