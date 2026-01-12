Murat Çalık Yarın Ameliyat Olacak... Gül Çiftci: "Murat Çalık'ın Yaşadığı Süreç Yalnızca Bir Kişinin Meselesi Değildir"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, sağlık sorunları nedeniyle yarın ameliyat olacak tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin olarak, "Mehmet Murat Çalık'ın yaşadığı süreç, yalnızca bir kişinin meselesi değildir. Bu süreç, Türkiye'de adaletin siyasetin gölgesinden kurtarılması mücadelesinin de bir parçasıdır. Kıymetli başkanımızın tedavisinin özgür koşullarda sürdürülmesi ve hukukun evrensel ilkelerinin eksiksiz biçimde uygulanması için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin olarak, şunları kaydetti:

"Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık'ın, yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen cezaevinde tutulması ve bir kez daha ameliyat masasına gitmek zorunda bırakılması, Türkiye'de insan haklarının ve hukukun geldiği noktayı bütün açıklığıyla ortaya koyuyor.

İstisnai bir uygulama, daha açık ifadeyle son başvurulacak tedbir olan tutuklama 1 yılı aşkın bir süredir fiili ceza olarak Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanlarına ve yol arkadaşlarımıza uygulanmaktadır. Yargılama süreci devam eden, hakkında kesinleşmiş bir hüküm bulunmayan insanların, özellikle de ağır sağlık sorunları yaşayanlarının özgürlüklerinden yoksun bırakılması, Anayasa'nın kişi özgürlüğü, yaşam hakkı ve insan onurunu koruyan hükümleriyle çok açık biçimde çelişmektedir. Mehmet Murat Çalık'ın yaşadığı süreç, yalnızca bir kişinin meselesi değildir. Bu süreç, Türkiye'de adaletin siyasetin gölgesinden kurtarılması mücadelesinin de bir parçasıdır.

Kıymetli başkanımızın tedavisinin özgür koşullarda sürdürülmesi ve hukukun evrensel ilkelerinin eksiksiz biçimde uygulanması için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."