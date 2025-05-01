CHP'li Başkan Yardımcıları Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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CHP'li Başkan Yardımcıları Silahlı Saldırıya Uğradı

CHP Konya'da miting öncesi duyuru yapan iki başkan yardımcısı, silahlı saldırıya maruz kaldı.

01.05.2025 22:38
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(KONYA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "Bugün Konya'nın Çumra ilçesinde, mitingimizin duyurusu için sahada çalışan İl Başkan Yardımcımız Mustafa Durmaz ve Merkez İlçe Başkan Yardımcımız Muhammet Keskince, bir şahsın silahlı saldırısına uğradı." dedi.

CHP, 3 Mayıs Cumartesi günü Konya'da "Millet İradesine Sahip Çıkıyoruz" mitingi düzenleyecek. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, miting öncesi duyuru çalışması yapan İl Başkan Yardımcısı ve Merkez İlçe Başkan Yardımcısının silahlı saldırıya uğradığını bildirdi.

Adem, şunları aktardı:

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak 'Millet İradesine Sahip Çıkıyoruz' mitinglerimiz kapsamında 3 Mayıs Cumartesi günü Konya'da gerçekleştireceğimiz halk buluşmasına hazırlanırken, bugün yaşanan iki ayrı olay, iktidarın demokratik siyasete tahammülsüzlüğünü bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Bugün Konya'nın Çumra ilçesinde, mitingimizin duyurusu için sahada çalışan İl Başkan Yardımcımız Mustafa Durmaz ve Merkez İlçe Başkan Yardımcımız Muhammet Keskince, bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Sanayi bölgesinde anons aracıyla çalışma yaparken bir dükkandan çıkan şahıs, aracın önünü kesmiş, silahla ateş açmış ve küfrederek olay yerinden uzaklaşmıştır. Olayın ardından yetkililerin ilk tutumu ne yazık ki saldırının üzerini örtmeye yöneliktir. Tepkimiz üzerine şahıs gözaltına alınmıştır, ancak gerçek adaletin işleyip işlemeyeceğini hep birlikte göreceğiz.

'Siz susturmaya çalıştıkça biz daha çok konuşacağız'

Aynı gün içinde, 23 Nisan'da partimizin otobüsünü sürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan emektar şoförümüz, mahkeme kararıyla ev hapsine çarptırılmıştır. Yani biri görevini yaptığı için cezalandırılıyor, diğeri silahla saldırdığı halde kollanıyorsa, ortada adalet değil, açık bir çifte standart vardır. Soru açık ve nettir: Parti otobüsünü sürdüğü için emekçiyi evine hapsedenler, kurşun sıkan saldırgana nasıl bir karar verecek? Bu iki olay, sadece CHP'ye değil, halkın iradesine, demokrasiye ve siyaset yapma hakkına yönelmiş açık bir tehdittir. Otobüslerimizin önünü kesenler, onlara kurşun sıktıranlar, emekçilerimizi cezalandıranlar şunu iyi bilsin: Ne yaparsanız yapın, hangi yolu denerseniz deneyin, biz bu yoldan dönmeyeceğiz.

Biz halkın partisiyiz. Biz umutları büyüten, karanlığa teslim olmayanların partisiyiz. Siz susturmaya çalıştıkça biz daha çok konuşacağız. Siz baskıyı artırdıkça biz dayanışmamızı büyüteceğiz. Bugün yaşanan bu saldırı ve hukuksuzluklar, bizleri yıldırmak yerine mücadelemizi daha da güçlendirmektedir. Konya'da, meydanlarda, sokak sokak, halkımızla buluşmaya devam edeceğiz. Kurşunla susturamayacaksınız. Ev hapsiyle durduramayacaksınız."

Kaynak: ANKA

Erhan Adem, Güvenlik, Politika, Güncel, Hukuk, Dünya, Çumra, Konya, Son Dakika

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