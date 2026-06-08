CHP'li Başkan Yardımcısı Filyos Çayı'na düştü - Son Dakika
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CHP'li Başkan Yardımcısı Filyos Çayı'na düştü

08.06.2026 13:00
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Mustafa Erten'in cansız bedeni, Filyos Çayı'nda yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda bulundu.

(ZONGULDAK) - Karabük-Zonguldak kara yolu üzerindeki Filyos Çayı'na düşerek akıntıya kapılan CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in cansız bedeni, ekiplerin gece boyunca sürdürdüğü arama kurtarma çalışmaları sonucu suya düştüğü noktadan yaklaşık 1,7 kilometre uzaklıkta bulundu.

Karabük-Zonguldak kara yolunun merkeze bağlı Yeşilköy köyü yakınlarında dün akşam meydana gelen olayda, Yenice ilçesinden Karabük yönüne seyreden ve CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in de bulunduğu otomobil mola verdi.

Araçtan indikten sonra Filyos Çayı kenarında bulunduğu sırada dengesini kaybederek suya düştüğü belirtilen 72 yaşındaki Erten, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çalışmalara ayrıca Zonguldak'tan gelen jandarma ve polis su altı arama kurtarma ekipleri de destek verdi.

AFAD koordinesinde yürütülen arama kurtarma çalışmalarına gece boyunca 60 personel, 18 araç, 2 bot ve 2 dron katıldı.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda Erten'in cansız bedeni, suya düştüğü noktadan yaklaşık 1,7 kilometre uzaklıktaki Hidro Elektrik Santrali (HES) kapağına takılı halde bulundu.

Botla kıyıya çıkarılan Erten'in cenazesi, otopsi işlemleri için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Arama kurtarma çalışmalarını takip etmek üzere bölgeye gelen Karabük Valisi Oktay Çağatay, Erten'in yakınlarına taziyelerini iletti.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Filyos Çayı, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Olaylar, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Başkan Yardımcısı Filyos Çayı'na düştü - Son Dakika

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