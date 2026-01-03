CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi... CHP'li Adnan Beker: "Millet Seçim İstiyor, Vatandaş Geçinemiyor"

Haber: Gülara SUBAŞI - Kamera: Ünal AYDIN

(ÇANKIRI) - CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, "Millet seçim istiyor. Vatandaş seçim istiyor. Geçinemiyor. Bakın Çankırı'da kira 23 binden başlıyor 45 bin liraya kadar çıkıyor. Çankırı'da esnaf, çiftçi, emekli, asgari ücretli perişan" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, CHP'nin Çankırı'da düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılan vatandaşlara çorba ikram etti. CHP'li Beker, ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Efendim yeni yılın ilk mitingindeyiz Çankırı'da. Hava eksi derecelerde. Miting öncesi vatandaşlara çorba dağıtıyorsunuz. Neler söylersiniz? Şimdi biz biliyorsunuz yılbaşının ocağın birinci ilk, yani yılbaşını burada geçirdik. Ocak ayında ilk, 2026'nun ilk günlerini burada geçirdik. Birinci günü buradaydık. Çankırı'da çok güzel bir program yaptık. Esnafımıza, iş adamlarına, vatandaşa teşekkür ediyorum. Bizi evladı gibi bağrına bastı.

Cemal Engin'le 3 gündür buradayız. Bugün de dün lokma dağıttık rahmetli babamla biliyorsunuz rahmetli belediye başkanlarımız için. Bugün de hava çok soğuk. Dedik çorba yaptıralım, vatandaşımıza çorba dağıtıralım, partilerimize çorba dağıtalım. Bu 78'inci mitingimiz. İnşallah, işte Çankırı'yı görüyorsunuz. Millet seçim istiyor, vatandaş seçim istiyor. Geçinemiyor, halk perişan. Bakın Çankırı'da kira 23 binden başlıyor 45 bin liraya kadar çıkıyor. Çankırı'da esnfa, çiftçi, emekli, asgari ücretli perişan. Buradan Çankırı'yı yönetenlere sesleniyorum: Biz 3 gün gezdik. Onlar burayı her gün gezsinler. Bize söylenen şikayetler onlara da olacak. Onun için diyorum ki ben size de çok teşekkür ediyorum. Başta tüm memleketimizin, milletimizin yeni yılını kutluyorum."