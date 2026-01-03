CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi... CHP'li Adnan Beker: "Millet Seçim İstiyor, Vatandaş Geçinemiyor" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi... CHP'li Adnan Beker: "Millet Seçim İstiyor, Vatandaş Geçinemiyor"

03.01.2026 15:41  Güncelleme: 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, Çankırı'da düzenlenen mitingde, vatandaşların geçim sıkıntısı içinde olduğunu ve seçim talebini dile getirdi. Kira fiyatlarının 23 bin liradan başladığını vurguladı.

Haber: Gülara SUBAŞI - Kamera: Ünal AYDIN

(ÇANKIRI) - CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, "Millet seçim istiyor. Vatandaş seçim istiyor. Geçinemiyor. Bakın Çankırı'da kira 23 binden başlıyor 45 bin liraya kadar çıkıyor. Çankırı'da esnaf, çiftçi, emekli, asgari ücretli perişan" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, CHP'nin Çankırı'da düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılan vatandaşlara çorba ikram etti. CHP'li Beker, ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Efendim yeni yılın ilk mitingindeyiz Çankırı'da. Hava eksi derecelerde. Miting öncesi vatandaşlara çorba dağıtıyorsunuz. Neler söylersiniz? Şimdi biz biliyorsunuz yılbaşının ocağın birinci ilk, yani yılbaşını burada geçirdik. Ocak ayında ilk, 2026'nun ilk günlerini burada geçirdik. Birinci günü buradaydık. Çankırı'da çok güzel bir program yaptık. Esnafımıza, iş adamlarına, vatandaşa teşekkür ediyorum. Bizi evladı gibi bağrına bastı.

Cemal Engin'le 3 gündür buradayız. Bugün de dün lokma dağıttık rahmetli babamla biliyorsunuz rahmetli belediye başkanlarımız için. Bugün de hava çok soğuk. Dedik çorba yaptıralım, vatandaşımıza çorba dağıtıralım, partilerimize çorba dağıtalım. Bu 78'inci mitingimiz. İnşallah, işte Çankırı'yı görüyorsunuz. Millet seçim istiyor, vatandaş seçim istiyor. Geçinemiyor, halk perişan. Bakın Çankırı'da kira 23 binden başlıyor 45 bin liraya kadar çıkıyor. Çankırı'da esnfa, çiftçi, emekli, asgari ücretli perişan. Buradan Çankırı'yı yönetenlere sesleniyorum: Biz 3 gün gezdik. Onlar burayı her gün gezsinler. Bize söylenen şikayetler onlara da olacak. Onun için diyorum ki ben size de çok teşekkür ediyorum. Başta tüm memleketimizin, milletimizin yeni yılını kutluyorum."

Kaynak: ANKA

Milletvekili, Adnan Beker, Çankırı, Ekonomi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'nin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' Mitingi... CHP'li Adnan Beker: 'Millet Seçim İstiyor, Vatandaş Geçinemiyor' - Son Dakika

Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı
Kastamonu’da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi Kastamonu'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi
İran’dan Trump’ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz İran'dan Trump'ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz
Malatya’da meteorun düşme anı kamerada Malatya'da meteorun düşme anı kamerada
İsviçre’deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler İsviçre'deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı

00:46
Maduro New York’ta Uçaktan böyle indirildi
Maduro New York'ta! Uçaktan böyle indirildi
23:02
Bahçeli: Venezuela’da yaşananlar, 15 Temmuz ile birebir aynı
Bahçeli: Venezuela'da yaşananlar, 15 Temmuz ile birebir aynı
22:39
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz
22:11
Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar
Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar
21:55
Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında
Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler! 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında
21:47
İşte Maduro ve eşinin ABD’de kalacağı hapishane
İşte Maduro ve eşinin ABD'de kalacağı hapishane
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 06:26:07. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi... CHP'li Adnan Beker: "Millet Seçim İstiyor, Vatandaş Geçinemiyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.