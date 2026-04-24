CHP'li Belediye Başkanları Yarın Ankara'da Bir Araya Gelecek

(ANKARA) - CHP'li Belediye Başkanları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında yarın Ankara'da bir araya gelecek. Toplantının ana gündemi belediyelere yönelik yapılan operasyonlar olacak. Büyükşehir, il, ilçe, belde belediye başkanları ve büyükşehirlerin ilçe belediye başkanlarıyla ayrı ayrı yapılacak beş oturumun sonucunda yol haritası belirlenecek.

CHP'de son olarak Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in gözaltına alınıp ardından tutuklanmasıyla, belediye başkanlarına yönelik operasyonlara ilişkin partinin tutumunun yeniden ele alınması konusunda çağrılar yükselmişti. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Her gün bir operasyonla uyanıyoruz. Bunu seyredemeyiz. Bütün belediye başkanlarımız artık tedirgin. Topluca bir karar almamız ve bu kararı tüm dünyaya duyurmamız gerekiyor" ifadesini kullanmış, bunun üzerine Özel ile Yavaş ile önceki gün yaklaşık bir buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirerek, partinin tutumuna ilişkin görüş alışverişinde bulunmuştu.

CHP Yönetimi, operayonlara ilişkin yeni yol haritasını belirlemek üzere toplantılar düzenleme kararı aldı. Bu kapsamda CHP'li büyükşehir, il, ilçe, belde belediye başkanları ve büyükşehirlerin ilçe belediye başkanları buluşması CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında yarın parti genel merkezinde yapılacak.

Saat 11.00'de beş farklı oturumda gerçekleştirilecek toplantılarda operasyonlara karşı neler yapılabilir, belediyelerin faaliyetleri, belediye projeleri konusunda görüş alışverişi, deneyim aktarımları, iş birlikleri ele alınacak. Toplantıların ardından saat 15.00'te CHP lideri Özel 600 kişilik salonda kapanış konuşması yaparak, alınan kararları kamuoyuyla paylaşacak.

27 Nisan Pazartesi günü Özel Başkanlığı'nda yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısında da belediye başkanları toplantısının sonuçları değerlendirilecek. Özel'in milletvekili grubuyla da gruplar halinde görüşmesi bekleniyor.