CHP'li Belediye Başkanlarına Yönelik Soruşturmalara Tepki

(ANKARA) – CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP'li bazı belediyelere yönelik soruşturmada gözaltına alınanların hastaneye sevk görüntülerine tepki gösterdi. Yücel, "Bunun adı düşman hukuku, bunun adı 31 Mart hazımsızlığı, bunun adı İmamoğlu korkusu" dedi.

Dehiz Yücel, sosyal medya hesabından, CHP'li bazı belediyelere yönelik soruşturmada gözaltına alınanların İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden hastaneye sevklerine ilişkin görüntülere tepki gösterdi. "Darbe dönemlerine bile rahmet okutacak bir hukuksuzluk ve itibarsızlaştırma operasyonu ile karşı karşıyayız" diyen Yücel, şunları kaydetti:

"Bu görüntülerdeki insanlar terörist değil, katil değil, hırsız değil, mafya ya da uyuşturucu baronu değil!

Bu görüntülerdeki insanlar halkın oylarıyla seçilmiş, 23 yıldır AKP'nin yapamadığını yapmış ve yolsuzluk yapmadan halka hizmet edilebileceğini göstermiş belediye başkanları ve onların çalışma arkadaşları, yol arkadaşları…

Bunun adı düşman hukuku, bunun adı 31 Mart hazımsızlığı, bunun adı İmamoğlu korkusu…

Ama unuttuğunuz bir şey var, o da hiç kimse ama hiç kimse milletten büyük değildir!

Millet iradesinden korkan bu darbeci zihniyetin hesabını, halk sandık geldiğinde kesecek! Hiç olmadığınız kadar güçlüyüz…

Halkın iktidarına her gün bir adım daha yaklaşıyoruz…"