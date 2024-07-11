CHP'li Belediye Başkanlarından Ekonomik Krize Karşı Ortak Taahhütname - Son Dakika
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CHP'li Belediye Başkanlarından Ekonomik Krize Karşı Ortak Taahhütname

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın'daki CHP'li belediye başkanlarıyla birlikte ekonomik krizin etkilerini azaltmaya yönelik ortak bir taahhütname imzaladı.

11.07.2024 09:23  Güncelleme: 09:46
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(AYDIN)- Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ekonomik krizin vatandaşlar üzerindeki olumsuz etkisinin hafifletilmesi için Aydın'daki Cumhuriyet Halk Partili (CHP) belediye başkanlarının ortaklaşa hazırladığı taahhütnameyi imzaladı. Sosyal belediyecilikten asla taviz vermeyeceklerini belirten Başkan Ömer Günel, "Her zaman hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Aydın'da Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve CHP'li 13 ilçe belediye başkanı,ekonomik krize bağlı olarak yaşanan hayat pahallılığı ve giderek düşen alım gücü karşısında vatandaşların refahını artıracak projeleri görüşmek için bir araya geldi. Krizin etkilerini azaltmaya yönelik gerçekleştirilecek önlemlerin ele alındığı toplantı sonunda, CHP'li belediye başkanları ortak bir taahhütname hazırladı. Taahhütnameyi Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de imzaladı.

"CHP'li diğer belediyelerle uyum ve iş birliği içinde çalışacağız"

Başkan Ömer Günel, imzalanan taahhütnameye ilişkin, şunları söyledi:

"Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Özlem Çerçioğlu ve Aydın'ımızın ilçelerine hizmet eden Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları olarak hayat pahalılığının vatandaşlarımız üzerindeki olumsuz etkilerinin hafifletilmesi üzerine ortak bir taahhütname imzaladık. ?Sosyal belediyecilik anlayışımızla birlikte vatandaş odaklı hizmetlerimizi daha da artırarak, ülke genelindeki ekonomik kriz karşısında her hemşehrimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Ekonomik krizin giderek derinleştiği bu dönemde sosyal belediyecilik alanındaki faaliyetlerimizden ve projelerimizden asla taviz vermeyecek, hayat pahalılığının etkinlerini hafifletmek için belediye başkanlarımızla birlikte uyum ve iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

Ömer Günel, Kuşadası, Aydın, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Belediye Başkanlarından Ekonomik Krize Karşı Ortak Taahhütname - Son Dakika

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