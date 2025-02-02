CHP'li Belediyeler Tarım ve Kırsal Kalkınma İçin Stratejiler Geliştiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'li Belediyeler Tarım ve Kırsal Kalkınma İçin Stratejiler Geliştiriyor

CHP'ye bağlı 14 Büyükşehir Belediyesi, tarım politikalarındaki sorunları ele alarak üretimi artıracak ve çiftçiyi destekleyecek projeler geliştirmek amacıyla Muğla'da bir araya geldi. Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, yerli üretimin teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

02.02.2025 11:19  Güncelleme: 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP'ye bağlı 14 Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma ve tarım politikalarına yönelik ortak stratejiler geliştirmek amacıyla, Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem başkanlığıda Muğla'da bir araya geldi. Adem, "Biz CHP'li belediyeler olarak, üretimi artıran, çiftçiyi doğrudan destekleyen projelerimizle bu sürecin içinde aktif bir şekilde yer alacağız. Çünkü üreticiyi korumadan, Türkiye'yi doyuramayız" dedi.

CHP'ye bağlı 14 Büyükşehir Belediyesinin Kırsal Hizmetler Daire Başkanları, kırsal kalkınma ve tarım politikalarına yönelik ortak stratejiler geliştirmek amacıyla Muğla'da bir araya geldi. CHP Tarım ve Orman Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem'in başkanlığında gerçekleşen toplantıda, tarım sektöründe yaşanan sorunlar ele alındı.

Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tarım politikalarındaki plansızlığa ve üreticinin giderek zorlaşan koşullarına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Türkiye, tarımda kendi kendine yetebilen bir ülkeyken, yanlış politikalar nedeniyle dışa bağımlı hale getirildi. Üretici maliyetlerin altında ezilirken, tüketici de hızla artan gıda fiyatları karşısında çaresiz bırakıldı. Mazot, gübre, yem ve tohum fiyatları her geçen gün yükselirken çiftçiye verilen destekler yetersiz kalıyor. Plansız ithalat politikaları yüzünden yerli üretici rekabet edemez hale geldi. Tarımın sürdürülebilirliği için üreticiyi ayakta tutacak, genç çiftçiyi teşvik edecek, yerli üretimi artıracak kapsamlı bir dönüşüme ihtiyaç var. Biz CHP'li belediyeler olarak, üretimi artıran, çiftçiyi doğrudan destekleyen projelerimizle bu sürecin içinde aktif bir şekilde yer alacağız. Çünkü üreticiyi korumadan, Türkiye'yi doyuramayız. Bugün tarlada üretici maliyetine bile satamazken, aynı ürün market raflarında katbekat fiyata ulaşıyor. Çiftçi borç içinde, tarımdan kopma noktasında. Tüketici ise en temel gıda maddelerine bile erişmekte zorlanıyor. Bu sistemin sürdürülebilir olması mümkün değil. Üreticiyi doğrudan destekleyecek, yerel üretimi güçlendirecek, kooperatifleşmeyi teşvik edecek politikalarla bu düzeni değiştirmek zorundayız. Ülkemizde neyin, nerede, hangi ölçekte üretileceğine dair bir planlama yok. Her şey piyasanın insafına bırakılmış durumda. Oysa biz biliyoruz ki tarım stratejik bir sektördür ve devlet politikalarıyla yönlendirilmelidir. Üretici, önünü görebilmeli, hangi ürünü ektiğinde ne kazanacağını bilmelidir. Aksi halde çiftçi topraklarını terk eder, ithalat bağımlılığı artar ve gıda güvenliğimiz tehlikeye girer. Tarımsal üretimi artırmak ve üreticiyi desteklemek, sadece ekonomik değil, aynı zamanda ulusal güvenlik meselesidir."

"Doğrudan destek mekanizmalarıyla çiftçimizi güçlendirmeyi sürdüreceğiz"

CHP'li büyükşehir belediyelerinin bugüne kadar üreticiyi destekleyen birçok projeye imza attığını vurgulayan Erhan Adem, belediyelerin kırsal kalkınmada öncü olmaya devam edeceğini belirterek, "CHP'li belediyeler olarak üreticinin yanında olmayı, doğrudan destek mekanizmalarıyla çiftçimizi güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Küçük üreticiyi koruyan, yerel tarımı teşvik eden projelerimizle, merkezi hükümetin yapmadığını yapacağız. Çünkü biz biliyoruz ki tarımı yeniden ayağa kaldırmadan, ekonomiyi de halkın refahını da iyileştiremeyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Erhan Adem, Politika, Ekonomi, Güncel, Muğla, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Belediyeler Tarım ve Kırsal Kalkınma İçin Stratejiler Geliştiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:56 Muğla açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem Muğla açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
10:39 İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış
10:19 260 saat idrarını içerek enkaz altında yaşama tutunan depremzede dehşet anlarını anlattı 260 saat idrarını içerek enkaz altında yaşama tutunan depremzede dehşet anlarını anlattı
09:49 Pınar Gültekin davasında Yargıtay “canavarca değil“ dedi, müebbet kararını bozdu Pınar Gültekin davasında Yargıtay "canavarca değil" dedi, müebbet kararını bozdu
22:17 TSK’dan ihraç edilen 5 teğmenle ilgili asılsız provokasyon TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenle ilgili asılsız provokasyon
10:01 Cansu Dere, Ayşe Barım’ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor Cansu Dere, Ayşe Barım'ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor
09:47 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi
09:42 ABD’de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
09:40 Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada
09:35 Ahmet Mümtaz Taylan’dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar’dan önce bana geldiler Ahmet Mümtaz Taylan'dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar'dan önce bana geldiler
09:32 Galatasaray’ın yıldızından taraftarı kahreden haber Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
09:25 Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı
09:19 Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim
09:14 Sır perdesi kalktı 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler Sır perdesi kalktı! 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler
09:14 İzmir’de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon İzmir'de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2025 11:32:42. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'li Belediyeler Tarım ve Kırsal Kalkınma İçin Stratejiler Geliştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.