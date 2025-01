CHP\'li Belediyelerden Rıza Akpolat\'a Destek Ziyareti

Güncel

(İSTANBUL) - CHP'li belediye başkanları Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına tepki göstermek ve Akpolat'a destek olmak için İstanbul'a geldi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, "Her koşulda bu hizmetleri yapmaya devam edeceğimizi vatandaşlarımıza hak ettiği hizmetleri elimizden geldiğince buluşturmaya devam edeceğimizi ifade etmek için buradayız. Elbette dayanışacağız. Elbette bu zor günleri aşacağız. Elbette hak hukuk adalet yerini bulacak" ifadesini kullandı.

İstanbul'da gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a destek için çok sayıda CHP'li belediye başkanı İstanbul'a geldi. Beşiktaş Belediyesi önünde ANKA Haber Ajansı'na konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, şunları kaydetti:

"Öncelikle seçilmiş insanların bu şekliyle görevden uzaklaştırılması kabul edilebilir bir şey değil. Özellikle bizim savunduğumuz bir şey var; hak, hukuk, adalet diyoruz. Elbette suçu olan insanlar yargı önüne çıkarılmalı. Her türlü şeffaf şekilde yapılmalı ama burada sadece muhalefet belediye başkanı diye, sadece belediyecilik yapıyor diye bu şekliyle bu muameleler özellikle CHP'li belediyelere kabul edilebilir değil. Bizde o noktada buradayız. Tüm dayanışma duygularımızla bir aradayız. Elbette CHP'li belediyelere yapılmaya çalışılan, baskıyla yıldırmaya çalışmak. Yaptıkları hizmetlerde her biri ilçesinde, ilinde, büyükşehirlerindeki o başarılı hizmetlerine engel olmaya çalışmak. Biz de bu noktada her koşulda bu hizmetleri yapmaya devam edeceğimizi vatandaşlarımıza hak ettiği hizmetleri elimizden geldiğince buluşturmaya devam edeceğimizi ifade etmek için buradayız. Elbette dayanışacağız. Elbette bu zor günleri aşacağız. Elbette hak hukuk adalet yerini bulacak. Elbette gerçekler gün yüzüne çıkacak diyorum."