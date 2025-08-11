Gurbetçilere sınırda ceza şoku: Sen gel 1 ay gez sonra cezayı öde

Yabancı plakalı araçların köprü, otoyol ve trafik cezalarının tahsilatı için 2021 yılından bu yana sınır kapılarında denetimler gerçekleştiriliyor. Türkiye'de cezası bulunan gurbetçiler ise sınırda cezayı ödemeden geçemiyorlar.

CEZA TAHSİL EDİLMEDEN ÇIKIŞ YAPILMIYOR

2021'de pilot uygulama sonrası 2022'de devreye alınan denetimlerle, cezası olanlar, sınır kapısında cezayı ödemek zorunda kalıyorlar. Cezanın tahsili yapılmadan çıkış işlemleri yapılmıyor.

TAHSİLAT KUYRUĞU KAMERADA

Sosyal medyada, bu tahsilat anına ait bir görüntü dikkat çekti. Telefon kamerası ile tahsilat kuyruğunu çeken bir gurbetçinin, "Sen gel 1 ay dolaş, gez sonra cezayı öde" ifadeleri dikkat çekti. Sözlerinden duruma öfkelendiği anlaşılan gurbetçinin videosu sosyal medyada dolaşıma girdi.