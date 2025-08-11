Japon deprem uzmanından yeni uyarı! 3 noktayı işaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Japon deprem uzmanından yeni uyarı! 3 noktayı işaret etti

Haberin Videosunu İzleyin
Japon deprem uzmanından yeni uyarı! 3 noktayı işaret etti
11.08.2025 10:36  Güncelleme: 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Japon deprem uzmanından yeni uyarı! 3 noktayı işaret etti
Haber Videosu

Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremi Haberler.com ekranında değerlendiren Yoshinori Moriwaki, Marmara ve Ege Bölgesi için olası risklere dikkat çekti. Ege Bölgesi için 6.5'lik bir depremi işaret eden Moriwaki; İzmir, Ayvalık ve Muğla için risk uyarısında bulundu.

Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu olan Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremi yorumladı. Moriwaki, Ege Bölgesi'nin de risk altında olduğunu belirterek, " İzmir, Ayvalık ve Muğla'da 6 veya 6.5 büyüklüğünde deprem olabilir" dedi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde de hissedilirken; Sındırgı'da 1 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi de yaralandı.

"ARTÇILAR 2-3 AY SÜREBİLİR"

Balıkesir depremini yorumlayan Yoshinori Moriwaki, "Ben her zaman Türkiye'nin dört bölgede deprem olacağını söylüyorum. Onun içinden bir tanesi Marmara Bölgesi'dir. Tabii herkes bunu söylüyor ama Marmara Bölge derken Kuzey Anadolu Fayı'nın Kuzey Kolu var. Yani Adalar, sonra Küçükçekme'den Tekirdağ'a gidiyor denizin içinde ve Güney kolu da Gemlik, Bursa, Bandırma, Çanakkale'ye gidiyor. Ben birkaç yayında söyledim ama Güney kolunun uzun zamandır depremi görmediği noktalar var. Özellikle Çanakkale ve Balıkesir tarafında her gün küçük ama sık sık deprem olduğu için tehlikeli olabilir diye konuştum. Yani bu bölgede şimdi bu bir hafta bakmak lazım. Bu 6.1'lik deprem ana deprem mi? Ana depremse de artçı depremler iki ay, üç ay sürecektir. Çanakkale tarafı, Balıkesir'den Bandırma ve Bursa'ya gidiyor. O tarafta etkileri olabilir. Onun için özellikle bu kenardaki bölgeye dikkat etmek lazım diye söyleyebilirim" dedi.

"İZMİR, AYVALIK VE MUĞLA RİSKLİ"

Ege Bölgesi için de uyarılarda bulunan Moriwaki, "Ege tarafı Batı Anadolu grubunda fay hattı ince ve kısa; ama çok fay hattı var orada. Denizli'ye karşı doksan derece var ve o derece de Muğla olabilir ama ben sadece Muğla diye düşünmüyorum, İzmir'de de olabilir. İzmir'de 2020'de deprem oldu ama o İzmir'in kendisinin depremiydi. İzmir'de Yunanistan kaynaklı deprem olabilir. Kuzey'e gidiyoruz, Ayvalık tarafında ve Muğla'da olabilir. Yani Ege tarafında deprem görebilir. Ege'de 6 veya 6.5 büyüklüğünde deprem olabilir" ifadelerini kullandı.

Yoshinori Moriwaki, Çanakkale, Balıkesir, Bandırma, Sındırgı, Ayvalık, Marmara, Gündem, Deprem, Muğla, İzmir, Bursa, Japon, Yaşam, Dünya, Doğa, Ege, Ege, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Japon deprem uzmanından yeni uyarı! 3 noktayı işaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı
Romanya’da uçak kazası: 2 ölü Romanya'da uçak kazası: 2 ölü
70 yıllık dev silah şirketi konkordato ilan etti 70 yıllık dev silah şirketi konkordato ilan etti
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
Kabine toplanıyor Masada 4 kritik başlık var Kabine toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var
Romulo adım adım Süper Lig’den Bundesliga’ya Romulo adım adım Süper Lig'den Bundesliga'ya
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: En düşük memur maaşı 67 bin liranın üzerinde olmalı Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: En düşük memur maaşı 67 bin liranın üzerinde olmalı
Beşiktaş’tan ayrılan Masuaku Premier Lig’e geri döndü Beşiktaş'tan ayrılan Masuaku Premier Lig'e geri döndü

10:55
Deprem sonrası herkes bu görüntüyü paylaştı, gerçek çok başka çıktı
Deprem sonrası herkes bu görüntüyü paylaştı, gerçek çok başka çıktı
10:12
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş
07:13
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
23:50
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı
17:39
Halit Yukay’ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı
Halit Yukay'ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı
17:34
Volkan Demirel, Kerem’in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı
Volkan Demirel, Kerem'in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı
17:15
Antalya’da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
Antalya'da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
17:07
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu Yeni adresi çok sürpriz
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu! Yeni adresi çok sürpriz
16:54
Barış Alper Yılmaz’a resmi teklif Galatasaray’ın istediği dev bonservis belli oldu
Barış Alper Yılmaz'a resmi teklif! Galatasaray'ın istediği dev bonservis belli oldu
16:06
Bursa’da gençlerin kavgası caddeyi boks ringine çevirdi
Bursa'da gençlerin kavgası caddeyi boks ringine çevirdi
15:56
Çanakkale’de küle dönen evde bir tek Kur’an-ı Kerim’ler yanmadı
Çanakkale'de küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerim'ler yanmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 11:53:10. #7.11#
SON DAKİKA: Japon deprem uzmanından yeni uyarı! 3 noktayı işaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.