Denizli Devlet Hastanesi'nin tavanı çöktü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Denizli Devlet Hastanesi'nin tavanı çöktü

Denizli Devlet Hastanesi\'nin tavanı çöktü
11.08.2025 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2017 kolon ve kirişlerinin yüzde 90 oranında çürük olduğu ve yapının olası bir depremde yıkılabileceği rapor edilen Denizli Devlet Hastanesi'nde tavan çöktü. Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki 6.1'lik depremden 1 gün sonra yaşanan facia sonrası çok sayıda sendika, Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulunarak hastanenin bir an önce tahliye edilmesini talep etti.

8 bloktan oluşan Denizli Devlet Hastanesi'nde tavan çöktü. 2017'de hastane hakkında hazırlanan raporda, yapının olası bir depremde yıkılabileceği ifade ediliyordu. Kolon ve kirişlerinin çürük olduğu kaydedilen hastanenin zemini de killi kumdan oluşuyor ve 4 metre derinlikte suya rastlanıyor.

DEPREMDEN 1 GÜN SONRA ÇÖKTÜ

Söz konusu hastanenin tavanı, Balıkesir Sındırgı depreminden bir gün sonra çöktü. Ameliyathane önündeki tavanın çökmesinin yıllardır süren ihmallerin açık bir sonucu olduğunu kaydeden Hekim Birliği Sendikası, sosyal medyadan yaptığı açıklamada yapı hakkında 2017'de hazırlanan rapora işaret etti; "2017 tarihli resmi raporlarda; kolon ve kirişlerin %90 oranında çürük olduğu, binanın depreme dayanıksız olduğu net biçimde tespit edilmiştir.

Denizli Devlet Hastanesi'nin tavanı çöktü

Buna rağmen Hekim Birliği olarak bizlerin de defalarca yaptığı başvurularla ilgili somut adımlar atılmamıştır. Denizli, 1. derece deprem bölgesidir. Her gün binlerce hasta, hasta yakını ve sağlık çalışanı bu riskli binada bulunmak zorunda bırakılmaktadır. Can bu kadar ucuz mudur? Bu, ertelenebilecek bir mesele değil."

Denizli Devlet Hastanesi'nin tavanı çöktü

"BU HASTANE DERHAL TAHLİYE OLMALIDIR"

Genel Sağlık İş Sendikası Denizli Şubesi olayda can kaybı ve yaralanma olmadığını belirterek "Bir kez daha sesleniyoruz. Bu hastane derhal tahliye olmalıdır" çağrısı yaptı.

Denizli Devlet Hastanesi'nin tavanı çöktü

"BİLDİRDİK AMA ÖNLEM ALINMADI"

Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası da (HEP-SEN) geçmişte yapılan uyarıları dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Denizli Devlet Hastanesi'nin depreme dayanıksız olduğunu defalarca yetkililere bildirdik, ancak önlem alınmadı! Ardından hastane önünde eylem yaparak yetkilileri göreve çağırdık. Biz söyledik, onlar sustu! Sosyal medyada etkinlikler düzenledik, uyarılarımız görmezden gelindi! Ve bugün… Denizli Devlet Hastanesi'nin 1. kat tavanı çöktü! Şans eseri o anda kimse yoktu. Ancak hem vatandaşlar hem de sağlık çalışanları her gün ölüm riskiyle karşı karşıya! Bu hastaneyi tahliye etmek için illa can kaybı mı yaşanmalı?"

BAKANLIĞA ÇAĞRI YAPTILAR

Sendikalar, açıklamalarında Denizli Valiliği ve Sağlık Bakanlığı'na çağrı yaparak hastanenin bir an önce tahliye edilmesini talep etti.

Sağlık Bakanlığı, Devlet Hastanesi, Balıkesir, Sındırgı, Hastane, Sendika, Denizli, 3-sayfa, Deprem, Sağlık, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Denizli Devlet Hastanesi'nin tavanı çöktü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Incirlikli0101:
    allaha emanet yasiyoruz 12 0 Yanıtla
  • Ercan Bey:
    Ne gerek var şehir hastanesine .... 0 0 Yanıtla
  • Halis demir:
    tavan çökebilir sendikalar bir hastanemi yaptıda tahliye istiyor hastane sağlamdır. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu Yeni adresi çok sürpriz Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu! Yeni adresi çok sürpriz
Antalya’da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı Antalya'da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
Volkan Demirel, Kerem’in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı Volkan Demirel, Kerem'in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı
Halit Yukay’ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı Halit Yukay'ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı
Karşıyaka yıllar sonra bir ilki yapacak Karşıyaka yıllar sonra bir ilki yapacak
Denizde büyük panik Feribot kayaya çarptı Denizde büyük panik! Feribot kayaya çarptı
Yolcusunu demir sopa ile kovaladı, polisleri görünce bıçağını boynuna dayadı Yolcusunu demir sopa ile kovaladı, polisleri görünce bıçağını boynuna dayadı

13:07
Gurbetçilere sınırda ceza şoku: Sen gel 1 ay gez sonra cezayı öde
Gurbetçilere sınırda ceza şoku: Sen gel 1 ay gez sonra cezayı öde
12:15
6.1’lik depremin bilançosu netleşiyor Ağır hasarlı bina sayısı belli oldu
6.1'lik depremin bilançosu netleşiyor! Ağır hasarlı bina sayısı belli oldu
12:00
Uyurken cep telefonuna sızıp 628 bin TL dolandırdılar
Uyurken cep telefonuna sızıp 628 bin TL dolandırdılar
10:37
Japon deprem uzmanından yeni uyarı 3 noktayı işaret etti
Japon deprem uzmanından yeni uyarı! 3 noktayı işaret etti
19:12
Evlilik hazırlığı yapan nişanlı çifti feci kaza ayırdı
Evlilik hazırlığı yapan nişanlı çifti feci kaza ayırdı
18:49
Sane’den büyük tepki: Bu da ne böyle
Sane'den büyük tepki: Bu da ne böyle?
18:46
Çanakkale’de çıkan yangın ormana sıçradı
Çanakkale'de çıkan yangın ormana sıçradı
18:35
Caner Erkin’in 1. Lig kariyeri de olaylı başladı İlk maçında kırmızı kart gördü
Caner Erkin'in 1. Lig kariyeri de olaylı başladı! İlk maçında kırmızı kart gördü
18:23
İsrail Ordusu Lübnan’ın güneyine saldırdı
İsrail Ordusu Lübnan'ın güneyine saldırdı
18:22
Berke Özer’e dev talip
Berke Özer'e dev talip
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 14:04:47. #7.13#
SON DAKİKA: Denizli Devlet Hastanesi'nin tavanı çöktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.