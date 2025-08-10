Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı.
Türkiye orman yangınlarıyla boğuşuyor. Son olarak Çanakkale'nin Lapseki ilçesi Umurbey mevkii Gökköy köyünde saat 15.30 sıralarında tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Yangına havadan 3 uçak ve 5 helikopter, karadan ise 11 arazöz, 5 itfaiye aracı, 2 dozer ve 91 personelle müdahale ediliyor.Yangında yerleşim birimlerini tehdit eden bir durum yok
Çanakkale Valisi Ömer Torama, yangına ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu an itibarıyla yerleşim birimlerini tehdit eden bir durum yoktur. Rüzgar çok kuvvetli esiyor. Azami dikkat gösterelim" dedi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?