Caner Erkin\'in 1. Lig kariyeri de olaylı başladı! İlk maçında bakın ne yaptı

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Bandırmaspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

MAÇTA KARŞILIKLI GOLLER

Karşılaşmada Sakaryaspor, 36. dakikada Gael Kakuta'nın attığı gol ile 1-0 öne geçti. Bandırmaspor, 75. dakikada Wilson Samake'nin golüyle beraberliği yakaladı ve maçın sonucunu belirledi.

CANER ERKİN İLK MAÇINDA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Karşılaşmaya geçmiş dönemde birçok olayla gündeme damga vuran Caner Erkin'in kırmızı kartı damga vurdu. Konuk ekip Sakaryaspor, 52. dakikada Kakuta ile ikinci golü buldu. Hakem Alpaslan Şen, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve golü iptal etti. Yeni takımıyla ilk resmi maçına çıkan Caner Erkin, hakemin iptal kararının ardından yoğun itirazlarda bulundu. Karşılaşmanın hakemi, deneyimli sol beke bitmeyen itirazları nedeniyle direkt kırmızı kart göstererek oyundan attı.