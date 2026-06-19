CHP'li Belediyelere Operasyon... Müslim Sarı: Adaletin Tecelli Etmesi İçin Sürecin Yakından Takipçisi Olacağız

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, CHP'li Adalar ve Silifke belediyelerine yönelik operasyona ilişkin, "Adaletin eksiksiz şekilde tecelli etmesi için tüm gerçeklerin ortaya çıkması adına sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Bugün Adalar Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 37 kişi ile Mersin Silifke Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda Mustafa Turgut gözaltına alındı.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Operasyonların istisnasız biçimde Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri hedef aldığını bu sabah Adalar ve Silifke'de bir kez daha görmüş olduk. Yargı süreçlerinin kamu vicdanını zedelemeyecek şekilde, hukukun evrensel ilkeleri doğrultusunda ve masumiyet karinesi gözetilerek yürütülmesi büyük önem taşımaktadır. Adaletin eksiksiz şekilde tecelli etmesi için tüm gerçeklerin ortaya çıkması adına sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz."