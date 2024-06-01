CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehit aileleri ve gazilerin ihtiyaçlarının karşılanması için genelge gönderdi - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehit aileleri ve gazilerin ihtiyaçlarının karşılanması için genelge gönderdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehit aileleri ve gazilerin ihtiyaçlarının karşılanması için genelge gönderdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatı doğrultusunda, CHP'li belediyelere şehit aileleri ve gazilerin ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde karşılanması amacıyla genelge gönderildi. Genelgede, şehit yakınları ve gazilere ulaşım desteği, psikolojik destek, lokal/dinlenme tesisi ve misafirhane imkanı gibi öneriler yer alıyor.

01.06.2024 12:50
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CHP Genel Başkan Özgür Özel'in talimatı doğrultusunda, CHP'li belediyelere şehit aileleri ve gazilerin ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde karşılanması amacıyla genelge gönderildi.

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, partinin şehit aileleri ve gazilerin emanetine sahip çıkmak ve onların ihtiyaçlarını daha etkin bir şekilde karşılamak amacıyla kapsamlı bir genelge yayımladığı belirtildi.

Özel'in talimatı ile gönderilen genelgeye göre, il ve ilçe örgütlerinde şehit aileleri ve gazilerle ilgilenecek özel birimler oluşturulması planlanıyor.

Bu bağlamda, büyükşehir ve il belediyelerinde "Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü" kurulması, ilçe belediyelerinde ise aynı isimde masalar oluşturulması öneriliyor.

Genelgede şehit yakını ve gazilere, ulaşım desteği sağlanması ve psikolojik destek verilmesi, lokal/dinlenme tesisi ve misafirhane imkanı sunulması gibi öneriler yer alıyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan CHP'nin milli savunma politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, hazırladıkları genelgede, il ve ilçe örgütleri ile belediyelerin bu konudaki çalışmalarını daha koordineli ve etkin hale getirmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Bağcıoğlu, "Şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz tüm toplumumuz için bir emanettir. Bu emanete sahip çıkmak hepimizin vefa borcu ve görevidir. Onların sosyal hayata katılımını desteklemek, moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak için örgütlerimizi ve belediyelerimizi samimi olarak yanlarında hissettirmek en önemli amaçtır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehit aileleri ve gazilerin ihtiyaçlarının karşılanması için genelge gönderdi - Son Dakika
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