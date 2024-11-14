CHP\'li Belediyelerin Etkinlik Harcamaları Üzerine Soruşturma Başlatıldı

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(İSTANBUL) - Aralarında Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinin de bulunduğu bazı CHP'li belediyeler hakkında konser ve benzeri etkinlikleri için soruşturma ve inceleme başlatıldığı haberleri üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı Murat Ongun, AK Parti/CHP dönemlerinin kıyaslamalı etkinlik harcamaları tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 2015-2019 arasındaki AK Parti'li başkanların görev yaptığı 4 yıllık dönemde etkinlikler için toplam 437 milyon dolar, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun göreve başladığı 2019'dan bu yana yaklaşık 5 yıllık dönemde harcanan rakam 295 milyon dolar.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı Murat Ongun, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinin de bulunduğu bazı CHP'li belediyeler hakkında konser ve benzeri etkinlikleri için soruşturma ve inceleme başlatıldığı haberleri üzerine AK Parti/CHP dönemlerinin kıyaslamalı etkinlik harcamaları tablosunu paylaştı.

"Kamuda denetleme ve inceleme vazgeçilmezdir"

"Kamuda denetleme ve inceleme vazgeçilmezdir. Tabi eşit ve adil olursa. İBB'nin eski/yeni dönem mukayeseli tablosunu sunarız. Harcama kalemleri aynıdır. Fark böyleyken tüm inceleme ve soruşturmaların sadece bu dönem için yapılmasını kamuoyu vicdanına bırakıyoruz.

CHP'li belediyelere ve başkanlarına "konser ücreti" aldatmacısıyla saldıran malum gruplara bilgi notu" sözleriyle yapılan paylaşıma göre, harcamalar şöyle:

AKP Dönemi CHP Dönemi

2015: 70 milyon 483 bin 843 dolar 2020: 42 milyon 586 bin 309 dolar

2016: 109 milyon 508 bin 837 dolar 2021: 37 milyon 104 bin 612 dolar

2017: 130 milyon 637 bin 189 dolar 2022: 48 milyon 484 bin 517 dolar

2018: 126 milyon 970 bin 213 dolar 2023: 82 milyon 48 bin 633 dolar

2024: 85 milyon 551 bin 763 dolar

Toplam: 437 milyon 600 bin Toplam: 295 milyon 775 bin dolar

Murat Ongun'un açıklamasına göre, yönetimin el değiştirdiği 2019 yılında eski yönetim etkinlikler için 95 milyon dolarlık bütçe ayırdı, ancak İmamoğlu'nun göreve başlamasıyla 59 milyon dolarlık bir bölüm harcandı.