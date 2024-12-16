CHP'li Belediyelerin SGK Prim Borçlarına Haciz Uygulandı

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(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP'li belediyelerin SGK prim borçlarına haciz konulmasına ilişkin "Hacizleri memur, işçi maaşlarının alınacağı yerlere koymuşlar. Doğal olarak bunun belediye emekçilerini ve halka verilen hizmetleri olumsuz anlamda etkileyecek yönleri vardır" dedi.

Günaydın, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, belediyelerin SGK prim borçlarına haciz haberleriyle ilgili olarak "Haberler ilk çıktığında 'Bunu mutlaka koyacaklardır' dedim. Henüz CHP'li belediyelere haciz gelmemişti. Bunun lafı çıktıysa bir iki saate mutlaka koyacaklardır dedim ve koydular" ifadelerini kullandı.

Gökhan Günaydın, "Bu hacizleri nerelere koymuşlar, memur maaşının, işçi maaşının alınacağı yerlere koymuşlar. Doğal olarak bunun belediye çalışmalarını, belediye emekçilerini ve halka verilen hizmetleri olumsuz anlamda etkileyecekleri yönleri vardır" şeklinde konuştu.

CHP'li belediyelerle ilgili 11,5 milyar liralık hacizden söz edildiğini belirten Günaydın, "Bir kez daha söylüyorum biz yalnızca Denizli belediyesini 12 milyar TL borçla devraldık" dedi.

Üç gün önce bir anket sonucu aldıklarını anlatan Günaydın, "Bu ankete göre Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin ortalaması yüzde 58. Seçim olsa çok daha fazla belediyeyi alırız. Belediyelerimizin eksiği gediği vardır ama göstere göstere silkeleyin diyerek, haciz yaparak… Vatandaş ne diyor, 'AKP bıraksın, bunlar daha iyisini yapar' " diye konuştu.