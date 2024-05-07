CHP'li Beyoğlu Belediyesi'nin AKP döneminden kalan borcu 919.5 milyon TL - Son Dakika
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CHP'li Beyoğlu Belediyesi'nin AKP döneminden kalan borcu 919.5 milyon TL

CHP\'li Beyoğlu Belediyesi\'nin AKP döneminden kalan borcu 919.5 milyon TL

CHP'nin 30 yıl sonra kazandığı Beyoğlu Belediyesi'nin AKP döneminden kalan borcu 919.5 milyon TL olarak açıklandı. Belediye, son 5 ayda 12 adet gayrimenkulü de 198 milyon TL'ye satmış.

07.05.2024 15:03  Güncelleme: 15:15
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(İSTANBUL) - CHP'nin 30 yıl sonra kazandığı Beyoğlu Belediyesi'nin AKP döneminden kalan borcu 919.5 milyon TL olarak açıklandı. Belediye, sosyal medya hesabından yapılan paylasımda, 31 Mart 2024 yerel seçiminden önce son 5 ayda belediyenin 12 adet gayrimenkulü de 198 milyon TL'ye satılmış.

Yerel seçimlerde AKP'den CHP'ye geçen Beyoğlu Belediyesi'nin 31 Mart 2024 itibariyle borç durumu açıklandı. Beyoğlu Belediyesi sosyal medya hesabı X'den yaptığı açıklamaya göre, belediyenin şu an toplam 919 milyon 519 bin 726 TL borcu bulunuyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarına olan borç 197 milyon 577 bin 998 TL, firmalara olan borç 158 milyon 152 bin 278 TL. Belediye şirketlerinin borcu da 503 milyon TL.

Belediyenin bankalara olan kredi borcu 21 milyon 210 bin 884 TL, teminat borcu ise 39 milyon 509 bin 698 TL olarak hesaplandı. Son 5 ayda 12 adet gayrimenkul de 198 milyon 452 bin TL'ye satılmış.

Kaynak: ANKA

Beyoğlu Belediyesi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Beyoğlu Belediyesi'nin AKP döneminden kalan borcu 919.5 milyon TL - Son Dakika

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