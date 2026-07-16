TBMM Genel Kurulu... CHP'li Bülbül'den 12. Yargı Paketi Eleştirisi: İkili Hukuk Sistemi Var - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu... CHP'li Bülbül'den 12. Yargı Paketi Eleştirisi: İkili Hukuk Sistemi Var

16.07.2026 23:35  Güncelleme: 00:49
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TBMM'de 12. Yargı Paketi görüşmelerinde CHP'li Süleyman Bülbül, iktidarı muhalefete yönelik yargı uygulamalarıyla 'ikili hukuk sistemi' oluşturmakla suçladı. AK Parti'nin önergesiyle de bölge adliye mahkemelerinin kararlarına ilişkin temyiz koşulları yeniden düzenlendi.

(TBMM) - CHP'li Süleyman Bülbül, 12. Yargı Paketi görüşmelerinde iktidarın "ikili hukuk sistemi" oluşturduğunu savunarak muhalefete yönelik yargı uygulamalarını eleştirdi. Genel Kurul'da ayrıca AK Parti'nin kabul edilen önergesiyle, bölge adliye mahkemelerinin yeniden verdiği kararlara ilişkin temyiz koşulları yeniden düzenlendi; belirli parasal sınırın altındaki uyuşmazlıklarda temyiz yolu sınırlandırıldı.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı.  Genel Kurul'da kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak adlandırılan "Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşmeleri sürüyor.

"İKİLİ HUKUK SİSTEMİ VAR"

Kanun teklifinin ikinci bölümü üzerinde CHP Grubu adına konuşan CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, iktidarın yargıyı muhalefet üzerinde baskı aracı olarak kullandığını savundu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşünün engellenmeye çalışıldığını öne süren Bülbül, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşüne, seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel'in liderliğine engel olmaya çalışıyorsunuz. İkili bir hukuk sistemi var" dedi.

AK Parti'li belediyelere yönelik soruşturmalarda aynı uygulamaların yapılmadığını iddia eden Bülbül, "Hangi AKP'li belediye başkanını saat 04.30'da şafak operasyonuyla aldınız? Hangi AKP'li belediyeye avukatsız arama yaptınız, bilgisayarlara el koydunuz? Hangi AKP'li belediyeye dijital materyallerin kopyalarını vermediniz?" diye sordu. Barolara yönelik soruşturmaları ve İstanbul Barosu yöneticilerinin yargılanmasını da eleştiren Bülbül, iktidarın savunma hakkını engellediğini savunarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na avukatlarıyla birlikte yalnızca altı saat savunma hakkı tanındığını söyledi. Bülbül, "Bizdenseniz dışarıdasınız, bizden değilseniz içeridesiniz" ifadelerini kullandı.

27'NCİ MADDEYE İLİŞKİN AK PARTİ ÖNERGESİ KABUL EDİLDİ

Kanun teklifinin 27'nci maddesi üzerinde AK Parti'nin verdiği değişiklik önergesi de TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kabul edilen önergeyle, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 362'nci maddesine eklenen üçüncü fıkra yeniden düzenlenerek, bölge adliye mahkemelerinin istinaf incelemesi sonunda yeniden esas hakkında verdiği kararların hangi şartlarda temyiz edilebileceği yeniden belirlendi.

Kabul edilen düzenlemeye göre, istinaf başvurusunun kısmen veya tamamen kabul edilmesi üzerine verilen kararlar, kabul veya ret edilen kısmın miktar ya da değeri bakımından kanunda öngörülen parasal sınırın üzerinde olması halinde temyiz edilebilecek. Ancak temyiz sınırının altında kalan uyuşmazlıklarda, bölge adliye mahkemesi kararı ile ilk derece mahkemesi kararı arasındaki parasal farkın istinaf sınırını aşmaması durumunda temyiz yoluna başvurulamayacak.

Ayrıca yalnızca yargılama gideri veya vekalet ücretine ilişkin bölge adliye mahkemesi kararları da temyize kapalı olacak. Önergenin gerekçesinde, düzenlemeyle hem adil yargılanma hakkı kapsamında mahkeme kararlarının denetlenmesi hakkının korunmasının hem de usul ekonomisi ilkesi doğrultusunda yargılamaların daha kısa sürede ve daha az maliyetle sonuçlandırılmasının amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TBMM Genel Kurulu... CHP'li Bülbül'den 12. Yargı Paketi Eleştirisi: İkili Hukuk Sistemi Var - Son Dakika

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