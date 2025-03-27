CHP'li Bülbül: İktidarın Korkaklığı ve Faşizmi Açıkça Ortada

(ANKARA) - CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki göstererek, "AKP iktidarı, hem faşist hem de korkak bir iktidardır. AKP iktidarı, kayyum iktidarıdır. AKP iktidarı, sandıkta kaybettiği belediyelere masada çökmeye kalkan bir iktidardır. Ekrem Başkanımızın lafıyla söyleyeyim: Bu millet ilk seçimde sizi evinize gönderecek evinize. Bu millet sizi evinize, Ekrem İmamoğlu Başkanımızı da Çankaya Köşkü'ne oturtacak" dedi.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin açıklama yaptı. Bülbül, şunları söyledi:

"Haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin, özgürlük karşıtlığının, demokrasi düşmanlığının adı AKP'dir. Anayasayı rafa kaldıran, talimatlı yargıyı siyasi rakiplerine karşı sopa olarak kullanan, anayasal hak ve özgürlüklerin kullanılmasını engelleyen, halk iradesini gasp eden, seçme ve seçilme hakkına darbe yapan, yargıyı-kolluk kuvvetlerini tek adama bağlayıp kendi siyasi ikballeri için kullanan iktidara AKP denir. AKP iktidarı; faşist bir iktidardır. AKP iktidarı, hem faşist hem de korkak bir iktidardır. AKP iktidarı, kayyum iktidarıdır. AKP iktidarı, sandıkta kaybettiği belediyelere masada çökmeye kalkan bir iktidardır. Ama sizin korkaklığınızı, faşistliğinizi anlıyoruz.

"İktidar çok iyi biliyor ki bu ülkede gaflet, dalalet ve hatta ihanet içinde olan karar vericilere bu millet izin vermez"

31 Mart yerel seçimlerinde hezimete uğradınız, 22 yıllık iktidarınız yerle bir oldu. Şimdi olacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde parti üyelerimiz ve vatandaşlarımızdan aday olması için 15 milyon oy alan İBB Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'ndan korktuğunuz için yargı darbesiyle engellemeye çalışıyorsunuz. Yargı darbeleriyle, mahkemeleri AKP bürosuna çevirerek ayakta kalmaya çalışan iktidar; yolu uzun, heyecanı yüksek, adalete susamış, demokrasiye inancı tam olan gençlikten korkuyor. Adalet aramak, haksızlığa susmamak için sokağa dökülen milyonlardan korkuyor. Tüm üniversiteli gençler, diplomasız bir adamın olan diplomayı iptal ettirmesine isyan ediyor. İktidar çok iyi biliyor ki bu ülkede gaflet, dalalet ve hatta ihanet içinde olan karar vericilere bu millet izin vermez, vermeyecek.

"Aldığı üç kuruş parayla geçim mücadelesi veren asgari ücretliye yenileceksiniz"

Bundan dolayı korkuyorsunuz, korkacaksınız. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı eliyle, İstanbul sokaklarındaki Ekrem İmamoğlu afişlerinin toplatılmasını istiyorsunuz. Öyle korkuyorsunuz ki, Ekrem Başkan'ın afişlerine, pankartlarına, fotoğraflarına bile tahammül edemiyorsunuz. Ama korkunun ecele faydası yok. Öyle de yenileceksiniz, böyle de yenileceksiniz. Güler yüze yenileceksiniz. Barış diline yenileceksiniz. Kent lokantalarına yenileceksiniz. Çocuklarımız için yaptığımız kreşlerimize yenileceksiniz, İstanbul'u kuşattığımız metrolara yenileceksiniz, geleceklerinden kaygılanan, haksızlığa uğrayan, işsiz kalan, ülkesini terk etmek zorunda kalan gençlere yenileceksiniz, ekemeyen, biçemeyen, ekip biçtiğini satamayan çiftçilerimize yenileceksiniz. Aldığı üç kuruş parayla geçim mücadelesi veren asgari ücretliye yenileceksiniz. Bin lirayı lütuf gibi verdiğiniz emekliye yenileceksiniz. Yani arkadaşlar; kaçamayacaksınız ne sandıktan ne de milletten kaçamayacaksınız. Ekrem Başkanımızın lafıyla söyleyeyim; Bu millet ilk seçimde sizi evinize gönderecek evinize. Bu millet sizi evinize, Ekrem İmamoğlu Başkanımızı da Çankaya Köşkü'ne oturtacak."