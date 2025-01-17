CHP\'li Bulut\'tan Rıza Akpolat\'ın Tutuklanmasına Tepki

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(İSTANBUL) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kumpaslarınız hiç bitmedi, bitmeyecek… Kurtuluş yok tek başına. ya hep beraber, ya hiç birimiz" dedi.