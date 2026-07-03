CHP'li Bulut'tan Sert Açıklama - Son Dakika
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CHP'li Bulut'tan Sert Açıklama

03.07.2026 22:19
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Burhanettin Bulut, CHP'nin özünü koruyacağını belirterek, 'butlancılara' sert eleştirilerde bulundu.

(ANKARA)- CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, "Butlancılar iyi bilsin ki hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluş ayarlarından koparamayacak, bu asırlık çınarı sarayın arka bahçesi haline getiremeyecektir" dedi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamayla Kemal Kılıçdaroğlu yönetimini eleştirdi. Bulut, şu ifadeleri kullandı:

"Üzülerek görüyoruz ki, Saray'ın yargı kollarının desteğiyle baba ocağımıza çöreklenen butlancılar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu felsefesini, temel ilkelerini ve yüz yılı aşan siyasal mirasını hiçe saymakta; partimizi saray rejimine tehdit oluşturmayan, iktidarın sınırlarını çizdiği bir muhalefet anlayışına mahkum etmektedir."

Butlancılar, bir yandan Saray yargısıyla tam bir sözbirliği ve uyum içinde hareket ederek siyasi saiklerle hazırlanmış iddianameler üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin öz evlatlarına yolsuzluk ve hırsızlık yaftası yapıştırmaya çalışmaktadır.

Diğer yandan ise, daha düne kadar en sert şekilde eleştirdikleri AK Parti'nin dış politika tercihlerini bugün neo-Osmanlıcı bir söylemle alkışlamakta, dün reddettikleri politikaların gönüllü savunuculuğunu üstlenmektedir.

Bu, yalnızca siyasi bir çelişki değil; ilkesizliktir, savrulmadır ve siyasi teslimiyettir. Butlancılar kendilerini koltuklara oturtanlara diyet ödemektedir.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin adını ve altı oklu amblemini kullanarak, seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde ve örgütümüzün emeğiyle Türkiye'nin birinci partisi haline gelen CHP'nin kimliğini değiştirmeye, tarihsel rotasını saptırmaya ve siyasal eksenini sarayın istediği noktaya çekmeye çalışanlar büyük bir yanılgı içindedir.

Bu parti, kariyer hesaplarının değil; Kuva-yi Milliye ruhunun, halkın iradesinin ve Cumhuriyet değerlerinin partisidir. CHP'nin kimliğini değiştirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir.

Bugüne kadar milletin karşısına çıkamayan, vatandaşın içine karışamayan, bugün adliye önünde dahi halkın tepkisiyle yüzleşen; işine gelmeyen yargı kararlarını 'siyasi', işine gelen kararları ise 'hukukun tecellisi' olarak pazarlayan bu ikiyüzlü anlayışın inandırıcılığı kalmamıştır.

Hukuku araçsallaştıranların da siyaseti kişisel hesaplarına göre şekillendirenlerin de gerçek yüzü milletimizin hafızasına kazınmıştır.

Milletimiz feraset sahibidir. Kimin baba ocağına sahip çıktığını, kimin onu sarayın gölgesine teslim etmeye çalıştığını; kimin ilkelerine sadık kaldığını, kimin koltuk uğruna değerlerinden vazgeçtiğini çok iyi bilmektedir.

Butlancılar iyi bilsin ki hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluş ayarlarından koparamayacak, bu asırlık çınarı sarayın arka bahçesi haline getiremeyecektir."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Burhanettin Bulut, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Bulut'tan Sert Açıklama - Son Dakika

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